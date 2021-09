Floki Inu (FLOKI) enregistre un rallye à 100% en 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Il y a une autre pièce de monnaie appartenant à la communauté en ville qui vole la vedette et c’est la pièce Floki Inu (FLOKI). Au cours des dernières 24 heures, Floki Inu (FLOKI) a affiché une augmentation de 100 % attirant l’attention des investisseurs en cryptographie intéressés par les pièces de monnaie et les mèmes de la communauté.

Suite à l’augmentation de la demande, Invezz a produit le court article suivant pour aider à expliquer aux investisseurs ce qu’est la pièce Floki Inu (FLOKI) et également les aider avec les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces Floki Inu (FLOKI)

Si vous êtes intéressé par l’achat du Floki Inu (FLOKI), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces Floki Inu (FLOKI) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que le Floki Inu (FLOKI) ?

Floki Inu (FLOKI) est une nouvelle pièce appartenant à la communauté doge qui a été créée par les membres et les fans de la célèbre communauté Shiba Inu.

La pièce porte le nom du Shiba Inu d’Elon Musk, nommé Floki Inu.

La devise est conçue pour être hyper-déflationniste en brûlant certaines des devises dans chaque transaction. Il offre également des récompenses à ses utilisateurs en distribuant les pièces collectées sous forme de frais de transaction.

Devriez-vous acheter Floki Inu (FLOKI) aujourd’hui ?

Si vous êtes un fan de pièces dux, la pièce Floki Inu (FLOKI) offre une bonne opportunité d’investissement, d’autant plus qu’elle est en hausse depuis le 26 août.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prévision de prix Floki Inu (FLOKI)

Il est difficile de fournir une prévision décisive du prix de la pièce de Gala (GALA) car il s’agit d’une crypto-monnaie relativement nouvelle avec peu d’historique de prix et aussi parce que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que de grandes fluctuations du marché peuvent se produire à tout moment.

Néanmoins, la pièce Floki Inu (FLOKI) devrait maintenir sa tendance à la hausse pendant au moins le reste de 2021.

Réactions de Floki Inu (FLOKI) sur les réseaux sociaux

Floki est un chiot très mignon et adorable avec une armée de $ FLOKI Vikings ravis de l’accueillir ! L’histoire des mèmes sera changée à jamais. Réécrit à jamais ! @Elonmusk + Floki fera l’histoire des mèmes POUR TOUJOURS ! Https : //t.co/OtRRIBk1pi – Floki Inu (@RealFlokiInu) 13 septembre 2021

Qui veut ce mauvais garçon ? #FlokiNFTAvatar pic.twitter.com/c0Qtp4mIsY – Floki Inu (@RealFlokiInu) 12 septembre 2021

Le poste Floki Inu (FLOKI) enregistre un rallye de 100% en 24h : voici les meilleures adresses pour l’acheter apparu en premier sur Invezz.