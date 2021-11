FLOKI Inu gagne 20% après les Vikings d’Elon Musk Tweet | Invezz

Une autre crypto-monnaie a bénéficié des tweets du PDG du milliardaire Tesla, Elon Musk. Cette fois, Floki Inu (FLOKI/USD) est devenu le bénéficiaire, gagnant 20% quelques heures après les tweets de Musk sur les Vikings et la lune.

Musk a tweeté que Viking était le premier à atteindre la lune alors que l’épave d’un navire viking avait été retrouvée sur le satellite naturel de la Terre par une mission spatiale américaine.

Le Floki Inu a gagné plus de 300% ces derniers temps avant la forte hausse grâce au tweet de Musk.

FLOKI gagne de plus en plus en popularité

Le jeton gagne de plus en plus en popularité sur le marché des crypto-monnaies. Il a été créé par une équipe inconnue de développeurs qui étaient des membres enthousiastes de la communauté crypto. Le projet memecoin fonctionne sur les réseaux Binance Smart Chain (BSC) et blockchain.

La communauté a aimé la liste avec Floki, un constructeur naval unique de la populaire série télévisée « Vikings ». Et quand Elon Musk a tweeté à propos des Vikings, le jeton a soudainement explosé en réponse au tweet.

Selon les données de CoinMarketCap, le prix du jeton Floki Inu est passé de 0,00022 $ à 0,00026 $ une heure après le tweet de Musk.

Elon Musk continue d’avoir un impact massif sur l’industrie

Musk est bien connu dans l’industrie de la cryptographie pour son amour pour Dogecoin (DOGE / USD), le jeton basé sur les mèmes. Il a fait la promotion de l’actif crypto à plusieurs reprises. Cependant, il a tweeté à propos de Shiba Inu, un autre jeton basé sur les mèmes. Chaque fois que vous tweetez, le jeton augmente un peu. Cependant, l’intérêt de Musk pour Floki Inu est un peu différent, car son chiot Shiba Inu s’appelle Floki. Cela permet au jeton de grandir lorsque vous publiez sur Twitter.

Actuellement, FLOKI a plus de valeur que Shiba Inu, le premier se négociant à 0,0002501 $ tandis que le dernier se négociait à 0,00006577 $.

Elon Musk a récemment été nommé faux président du conseil d’administration de Dogecoin.

