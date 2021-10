Floki Inu, le memecoin qui a augmenté 42 fois et a franchi la barre du milliard de capitalisation boursière en moins de 4 mois

Créée en juin, la crypto-monnaie Vikings a déjà valorisé plus de 4,100% et a un projet qui rassemble un jeu NFT, une place de marché et des actions sociales et éducatives.

Avec un plan audacieux pour révolutionner le marché de la crypto-monnaie, la pièce de mouvement Floki inu, avec moins de 4 mois de vie atteint des chiffres incroyables, avec plus de 160 000 détenteurs et 1 325 millions de dollars de valeur marchande, franchit une nouvelle étape importante dans son plan pour entrer dans la liste de sélection des 10 principales crypto-monnaies au monde : construire une communauté forte et engagé dans tout Amérique latine.

Tout cela au milieu de l’explosion des gamecoins en valeur marchande. AXS, par exemple, un token gouvernemental du jeu Axie Infinity, a déjà gagné plus de 24 000 % de valeur marchande cette année, soit une multiplication de capital de 240 fois.

C’est ce genre de profit, qui a transformé 5 000 $ en 1,2 million, que va rechercher Floki Inu, notamment avec son jeu. NFT Valhalla. On parle ici d’une crypto-monnaie qui, plus qu’un mème, veut générer de la valeur, financière et sociale, pour ses Détenteurs et sa communauté.

Floki inu a été créé par des membres de la communauté Shiba Inu memecoin, tous deux inspirés par le chien Shiba Inu du milliardaire Elon Musk nommé Floki. Musk est un partisan de la crypto-monnaie et connu sous le nom de « Père du Dogecoin », le plus grand memecoin au monde en termes de capitalisation boursière.

Mais l’objectif de Floki Inu, déjà le troisième plus grand memecoin au monde, va bien au-delà de l’achèvement de la trilogie «canine» de la crypto-monnaie et du détrônement de Dogecoin et Shiba Inu. Selon les promoteurs de Floki, il s’agit, plus qu’un mème, d’un « Movement Coin », qui vise à générer de grands impacts, aussi bien dans l’univers crypto que dans la vie de tous les jours.

Pour cela, la crypto-monnaie des Vikings, comme s’appellent les représentants de leur communauté, parie, en plus du trading traditionnel, sur quatre fronts pour s’affirmer comme une référence dans l’environnement numérique :

La création d’une communauté forte et engagée Le lancement d’un jeu NFT « Play to Earn », Valhalla, dont Floki est le token et la monnaie La conception d’une Marketplace basée sur le NFT, avec du commerce incluant des produits physiques La promotion d’actions qui stimulent des projets sociaux et éducatifs

Parmi les partenariats les plus marquants obtenus par la communauté Floki Inu figurent l’accord avec Curate (une sorte d’Amazon qui fonctionne avec la cryptographie) et le partenariat avec l’initiative « Million Gardens Movement » de Kimball Musk, frère d’Elon Musk, qui cherche à encourager communautés à produire leur propre nourriture et à manger plus sainement.

L’explosion a commencé – Floki Inu a été noté 42 fois Au cours de sa courte histoire, Floki Inu s’est avéré être un excellent investissement pour ses détenteurs. Selon les données de CoinMarketCap, la crypto-monnaie se négociait à 0,0000018 $ à la mi-juillet. Trois mois plus tard, le prix de l’actif atteint 0,000076 $, une valorisation de plus de 42 fois.

Après un Le tweet récent d’Elon Musk sur son chien, Floki a presque doublé de valeur. Et il doit y en avoir plein d’autres…

Le marketing agressif que les promoteurs de Floki Inu ont utilisé sur plusieurs grands marchés mondiaux pourrait accélérer une réévaluation dans les mois à venir.

Comme le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements, la symétrie des bénéfices peut être absurde pour l’investisseur qui parie actuellement sur Floki, surtout compte tenu de la robustesse des propositions et des principes fondamentaux de la cryptographie.

Les Vikings envahissent déjà le monde et maintenant ils ont atteint l’Amérique du Sud ; apprendre à devenir un

Octobre a été décisif dans la planification et l’explosion du projet global Floki inu. En plus des actions provocatrices dans les places mondiales importantes, la communauté a lancé une stratégie d’expansion à travers la planète. L’une de ces destinations cibles est précisément le Brésil et l’Amérique latine, mais il existe également des campagnes en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Russie.

Déjà forte parmi les anglophones, la communauté Floki a organisé des annonces de bus à Londres, avec des messages de ‘Lost the Doge? Achetez $ Floki ». Aux États-Unis, une grande initiative aura lieu à Los Angeles et plusieurs « Billboards » publicitaires sont organisés dans des États clés à forte population, comme la Floride et le Texas.

En Europe, l’anglais n’est pas parlé, ce n’est pas différent. Les Pays-Bas et l’Allemagne ont été les cibles d’une campagne massive qui a fait des médias numériques (en particulier les sites Web) et physiques (stations centrales des transports publics). Et l’Espagne connaît pratiquement une invasion viking, avec des actions lors des matches de Ligue des champions à Madrid et l’occupation d’espaces pertinents dans la capitale et à Barcelone.

En Amérique latine, la stratégie en est déjà à ses premiers pas. Dans un premier temps, la communauté latino pourra interagir et se renseigner sur Floki sur les canaux officiels suivants : Site Web, Telegram, Twitter, Discord et Medium, le tout en espagnol.

De plus, Floki met des modérateurs à disposition pour répondre à la communauté latino tous les jours de 9h00 à 21h00, et fait la promotion d’événements, de cadeaux et d’entrées spéciales pour les parties prenantes, sans parler des partenariats avec les médias et les influenceurs.

Caractéristiques du projet : jeu NFT, éducation au marché et à la cryptographie

Sous le concept de « mème avec utilité », les promoteurs de Floki Inu travaillent déjà sur trois fronts principaux : un jeu Metaverse NFT (Valhalla) ; FlokiPlaces, qui sera une place de marché basée sur le NFT ; et la plate-forme de contenu et d’éducation de l’Université Floki.

Le jeu Valhalla, qui est le projet le plus avancé, promet d’être le produit phare de la communauté Floki Inu. Basé sur un métaverse NFT, le jeu se déroulera sur une île viking et fonctionnera sous le concept de « Play to Earn », dans lequel les joueurs sont récompensés pour leurs performances.

Semblable au jeu Axie Infinity, dont le jeton AXS a explosé en valeur cette année, Valhalla aura toutes ses économies soutenues par Floki inu, et cela pourrait être gagné par les joueurs et échangé sur le marché secondaire, impliquant même des investisseurs.

Le jeu sera entièrement tourné sur la blockchain et présente, selon ses organisateurs, des caractéristiques qui mélangent les jeux grand public, tels que Pokemón, avec les particularités de l’univers cryptographique.

Cotation, déflation, sécurité

Floki Inu est actuellement cotée sur deux plateformes financières décentralisées : Uniswap, qui échange NFT contre Ethereum, et PancakeSwap, qui échange l’actif en échange de BNB (Binance Coin). De plus, les crypto-monnaies peuvent déjà être achetées sur l’échange centralisé Gate.io et, selon le site officiel, il y a des négociations avec d’autres courtiers, qui seront signalées au fur et à mesure de l’avancement des pourparlers.

Une différence majeure est que Floki est une crypto-monnaie déflationniste qui récompense ses détenteurs. Toutes les transactions sont taxées à 8%, la moitié des recettes finançant la communauté, tandis que la moitié est distribuée aux investisseurs qui gardent Floki dans leur portefeuille.

De plus, la crypto-monnaie a été certifiée « totalement sécurisée » par Solidity, un cabinet d’audit numérique leader dans les contrats intelligents.

Qu’attendez-vous pour faire partie de la communauté Viking et vous lancer dans la pièce $ FLOKI au potentiel d’appréciation extraordinaire pour les prochains mois ? Accédez, dans les liens ci-dessous, au Floki inu officiel de Telegram et Twitter en espagnol pour être au courant de tout. Venez construire la « monnaie du mouvement » et révolutionner le monde des crypto-monnaies !

Vous pouvez suivre les chaînes Floki Inu en espagnol:

