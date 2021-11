Floki Inu – Le projet qui régit le monde

Floki Inu, est une crypto-monnaie qui est née comme un mème de plus de l’écosystème crypto et qui s’inspire de la mascotte du PDG de Tesla, SpaceX et Neuralink ; Elon Musk. Cependant, au fil des jours, il est devenu plus qu’un mème. Cela lui a permis d’attirer un grand nombre d’investisseurs ; De plus, les promoteurs du projet ont investi des sommes épouvantables dans la publicité et le marketing, dans le but de se faire connaître auprès du public.

Depuis ses débuts sur le marché le 10 juillet, il s’est avéré être un projet légitime qui vise la liberté financière pour toutes les classes sociales. De plus, il vise à être le plus grand cryptomeme en capitalisation et en profit au monde, pour détrôner définitivement Shiba Inu et Dogecoin.

À la date actuelle, avec seulement quelques mois d’avoir fait ses débuts sur le marché, Floki Inu a un total de 300 000 titres. Ce fait montre le grand potentiel que le token a à long terme, et si vous souhaitez faire partie de cette communauté, nous vous suggérons de lire tout ce que Floki propose à ses investisseurs.

Que signifie la marque des 300 000 gros titres et comment y arriver ?

La marque des 300 mille détenteurs représente le total des détenteurs de Floki Inu ; Ce chiffre a été atteint grâce aux stratégies marketing agressives sur lesquelles les annonceurs à l’origine du projet ont travaillé et qui ne cesse de croître.

Cependant, votre objectif n’est pas de vous présenter à la communauté comme un mème. Avec ces campagnes publicitaires, ils cherchent à démontrer l’utilité du token et sa finalité au sein de l’écosystème qu’ils développent.

Le token jouera un rôle assez important dans 3 des services sur lesquels ils travaillent à long terme, à savoir :

Le jeu NFT FLOKI (P2E)FlokiPlaceInuversité

Il ne s’agit plus seulement de mèmes, Floki Inu progresse dans l’espace crypto et prouve son utilité sur le marché. De plus, les développeurs se sont également engagés dans un seul objectif : la charité. Pour cela, ils se sont associés à des entreprises de grande importance qui amélioreront l’agriculture nationale des États-Unis et construiront également des écoles en Afrique, à savoir : Pencils of Promise et Million Gardens Movement.

Notre écosystème

Floki Inu cherche à créer un écosystème pouvant ajouter de la valeur au jeton. Pour cela ils travaillent sur le Métaverse des jeux NFT de type Play-To-Earn. Avec le jeu appelé « Valhalla », les gens seront exposés aux crypto-monnaies et à la technologie blockchain via des jetons non fongibles ; d’une manière amusante et lucrative.

D’autre part, le commerce électronique avec les crypto-monnaies et le NFT peut être effectué via le FlokiPlace ; une place de marché où la devise native du projet sera le principal moyen de paiement.

De plus, les Floki Inu ont également établi une association importante avec Shopping. Io; afin que les investisseurs et les détenteurs puissent acheter dans des magasins comme Amazon, eBay, Walmart, Home Depot, Etsy et AliExpress en utilisant $ FLOKI.

Le voyage vers la domination du monde

Comme nous l’avons mentionné, les stratèges de Floki Inu travaillent à l’échelle mondiale sur des stratégies de marketing qui permettent au monde de rencontrer $ FLOKI. Au cours des dernières campagnes, nous soulignons qu’ils ont remporté des contrats importants dans le secteur de la télévision aux États-Unis et dans les trains et les bus à Londres.

Cependant, ils ont également travaillé sur des accords publicitaires qui auront lieu en Suisse et à Dubaï ; en plus de l’Amérique latine, où l’acceptation a été phénoménale. En d’autres termes, il cherche à obtenir une exposition mondiale pour couvrir tous les coins de la terre.

À quoi s’attendre pour 2022 de Floki Inu ?

Il est possible que Floki Inu soit l’une des crypto-monnaies que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille pour ce 2022. Depuis, c’est la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière ; après Dogecoin et Shiba Inu. Cependant, il présente des différences notables, il ne serait donc pas surprenant que $ FLOKI surpasse les projets susmentionnés à long terme.

Car, si l’on commence par DOGE, on peut souligner que Floki Inu se distingue par un projet solide ; en plus d’un grand groupe d’ingénieurs travaillant derrière pour augmenter leurs prix et leur avenir.

En revanche, pour le peu de temps de création dont il dispose, Floki Inu a capté l’attention d’un large groupe de sponsors grâce aux fondamentaux qu’il possède ; un fait qui a pris des années Dogecoin. Cela est dû au fait que ce projet dispose d’un écosystème complet et étendu en cours de développement ; qui est même beaucoup plus grand que celui de Shiba Inu.

En résumé, on peut dire que Floki Inu a un avenir jusqu’à 100 fois meilleur que les autres cryptomèmes. Et un signe en a été donné par l’influenceur Pro The Doge, un investisseur devenu millionnaire avec Dogecoin, qui a souligné que :

Floki Inu fait partie de la trilogie de mèmes où se retrouvent DOGE et SHIB. Cela signifie que leur valorisation est assez similaire, et qu’il ne serait pas surprenant de voir $ FLOKI côte à côte à l’avenir. Pro Le Doge.

Pour plus d’informations sur Huobi INU, vous pouvez visiter la chaîne officielle Telegram.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport