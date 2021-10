Floki Inu rencontre Fiat : 7 choses à savoir sur le Guardarian News

Les Vikings en herbe ont de la chance ! Alors que la frénésie des pupcoins se poursuit, de plus en plus de questions abondent concernant la nouvelle sensation crypto Floki Inu (CCC :FLOKI-USD). Malgré les baisses d’aujourd’hui, le jeton a tout de même connu une bonne semaine dans l’ensemble, restant dans le vert au cours des cinq derniers jours et grimpant considérablement au cours du mois dernier. Alors que la crypto FLOKI a suscité un attrait considérable sur les réseaux sociaux, le nombre d’investisseurs intéressés a également augmenté, ce qui a conduit à une question très urgente : quel est le meilleur endroit pour acheter FLOKI ?

Heureusement, il existe plusieurs options viables pour rejoindre l’armée d’investisseurs Floki Inu, connue sous le nom de Vikings. Lorsque le battage médiatique qui l’entourait a commencé, il y avait deux manières centrales de l’acheter, en particulier en utilisant les plates-formes décentralisées Uniswap ou PancakeSwap. De plus, les investisseurs ont rapidement eu la possibilité d’investir dans Floki via Gate.io, considéré par beaucoup comme le moyen le plus rapide et le plus simple de rejoindre le peloton.

Si vous ne savez pas comment acheter la crypto FLOKI sur l’une de ces plates-formes, Guardarian est sur le point de vous faciliter la tâche. Hier a apporté une annonce passionnante.

ENFIN, VOUS POURREZ ACHETER #FLOKI AVEC FIAT ! Grâce à un partenariat stratégique avec le fournisseur de services fiat on-ramp Guardarian et l’échange de crypto-monnaie ChangeNOW, les gens pourront acheter des $ FLOKI directement avec leurs cartes de crédit et de débit, SEPA et virements bancaires locaux. pic.twitter.com/xSGeYCyBwr – Floki Inu (@RealFlokiInu) 21 octobre 2021

Discutons de ce que les investisseurs devraient savoir d’autre sur ce dernier développement.

Floki Inu et Guardarian : ce que cela signifie pour FLOKU Crypto

Gardien permet aux investisseurs d’acheter et de vendre toutes les principales crypto-monnaies et jetons avec son service fiat sur rampe. En d’autres termes, vous pouvez désormais acheter Floki avec des cartes de crédit et de débit. Une fois le processus d’intégration terminé, les investisseurs pourront utiliser plus de 50 devises fiduciaires pour acheter FLOKI. Il n’y a pas que Floki, cependant. Guardarian permet aux investisseurs de négocier plus de 200 pièces et jetons cryptographiques, dont certains sont moins connus, comme le cousin de la meute de chiots de Floki Kishu Inu (CCC :KISHU-USD). Les fonds sur Guardarian peuvent être transférés sans un long processus d’inscription ou de configuration de compte, offrant une autre incitation aux investisseurs nerveux ou nouveaux. Lieu d’examen des consommateurs TrustPilot a attribué au Guardarian 4 étoiles sur 5 pour la confiance qu’il lui accorde, comme l’indiquent les avis des utilisateurs. Les entreprises utilisant Guardarian ont la possibilité d’autoriser leurs clients à envoyer des cryptos pour les transactions de l’entreprise via sa passerelle légale crypto-to-fiat. La plate-forme offre une base de connaissances facile à utiliser avec des FAQ d’entreprise et des sections d’informations digestes pour les nouveaux utilisateurs sur le fonctionnement de l’investissement via Guardarian.

Pour tous les utilisateurs auparavant réticents qui cherchent à faire le saut pour investir dans la crypto FLOKI, cette nouvelle peut fournir exactement l’incitation dont ils ont besoin.

