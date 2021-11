Floki Inu signe une pétition pour les listes de Binance et Coinbase | Invezz

Alors que la communauté des jetons meme continue de croître, le jeton Floki Inu crée beaucoup de buzz dans l’espace cryptographique et est actuellement l’un des jetons meme dont on parle le plus. La communauté Floki Inu travaille actuellement sur une pétition pour une inscription sur Binance.

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie, et si Floki Inu (FLOKI / USD) obtient cette liste, elle pourrait jouer un rôle important dans l’augmentation des volumes et des prix des échanges.

Floki Inu demande à Binance d’être listé

La communauté Floki Inu a créé une pétition sur Change.org qui a depuis reçu plus de 14 000 signatures. La pièce meme est l’une des plus récentes sur le marché, et en seulement quatre mois, sa capitalisation boursière est passée à 2,6 milliards de dollars, et elle se classe désormais dans le top 70 des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

La pétition cite cette croissance comme l’une des raisons pour lesquelles Binance devrait répertorier le jeton. En outre, la pétition indiquait également que Floki Inu comptait désormais plus de 310 000 détenteurs et que ses volumes de transactions culminaient à 280 millions de dollars, bien qu’il ne soit coté sur aucune des principales bourses.

La communauté Floki Inu lance également une autre pétition pour apparaître sur Coinbase. Cette pétition a obtenu environ 30 000 signatures.

Tactiques de marketing Floki Inu

Floki Inu affirme en outre qu’il a investi dans des « campagnes de marketing super agressives à travers le monde ». Selon la communauté, les campagnes de marketing ont rendu la pièce meme encore plus populaire que certaines des pièces les plus importantes par capitalisation boursière.

La dernière campagne marketing de Floki Inu portait sur le système de transport public de Londres. Le jeton affichait une publicité qui disait : « Avez-vous perdu Doge ? Obtenez Floki «. Cependant, la London Transport Authority n’a pas salué l’annonce, qui a depuis ordonné une répression des publicités de crypto-monnaie.

L’autorité a supprimé la publicité de Floki Inu et a déclaré qu’elle éviterait des publicités similaires dans les lieux publics. L’autorité a affirmé que la promotion d’actifs financiers non réglementés pourrait entraîner des pertes pour les investisseurs moins informés en raison de la nature risquée du marché.

Cependant, l’équipe de Floki Inu a répondu à la répression publicitaire à Londres, affirmant qu’il s’agissait « d’une attaque contre la crypto-monnaie et contre la liberté de choix des gens ».

