Floor Jansen de Nightwish se remet après une chirurgie de la vésicule biliaire

NIGHTWISHde Plancher Jansen se rétablit après avoir subi une chirurgie d’ablation de la vésicule biliaire.

La chanteuse d’origine néerlandaise, qui réside en Suède avec son mari, SABATON le batteur Hannes Van Dahl, a révélé sa peur de la santé dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (mercredi 14 avril).

Elle a partagé une photo d’elle-même profitant du soleil et entourée d’arbres, et elle a écrit: “J’ai eu un cas de la loi de Murphy qui me frappait … même si la photo pourrait suggérer que tout est pêche. C’est pour garder un esprit positif, soleil sur mon visage, la vie est belle, mais parfois difficile …

«J’étais à l’hôpital la semaine dernière. En Finlande, où je suis allé répéter avec mes chers frères en NIGHTWISH pour nos spectacles virtuels le mois prochain. Tellement incroyablement génial de les voir après tout ce temps (plus d’un an!).

«Après le premier jour de répétition, je me suis réveillé avec de graves douleurs à l’estomac et j’ai décidé que ce n’était pas normal. Une fois à l’hôpital, j’ai eu ce que vous appelez une crise de calculs biliaires. Il s’est avéré que j’avais des douleurs à cause d’une énorme quantité de calculs biliaires et de pancréatite. Je J’avais besoin de ma vésicule biliaire enlevée, mais à cause de la pancréatite, ils ne pouvaient pas le faire tout de suite. Le lendemain, ils ont enlevé une vésicule biliaire cicatrisée, avec 15 calculs dedans! Emppu m’appelle pierre henge à partir de maintenant.

“Cela a transformé mon voyage en quelque chose de tout à fait différent. Mais je suis très reconnaissant pour les soins incroyables que j’ai reçus à l’hôpital de Joensuu! Et pour tout l’amour et le soutien de mon groupe, de mes amis et de ma famille! Et reconnaissant pour mon propre corps. Pour en prenant si bien cela, j’ai promis d’en prendre très bien soin!

“J’aurai besoin de récupérer encore quelques semaines, mais j’ai hâte de voir les spectacles virtuels! Et pour le printemps, c’est juste à notre porte.”

Jansen a fait ses débuts en live en tant que chanteuse de NIGHTWISH le 1er octobre 2012 au Showbox Sodo à Seattle, Washington suite au départ brusque du chanteur principal du groupe depuis cinq ans, Anette Olzon.

Jansen officiellement rejoint NIGHTWISH en 2013 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur 2015 “Formes infinies les plus belles” album.

NIGHTWISHle neuvième album studio de «Humain.: II: Nature». , est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. L’effort est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisée en huit chapitres sur le CD 2.

NIGHTWISHest interactif “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel” expériences de concert qui donneront le coup d’envoi au «Humain.: II: Nature». la tournée mondiale a été reportée de mars à mai en raison de changements dans le calendrier des tournées du groupe. Les nouvelles dates sont le vendredi 28 mai et le samedi 29 mai 2021.

En janvier, NIGHTWISHbassiste / chanteur de longue date Marko “Marco” Hietala a annoncé son départ du groupe.

Hietala a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il n’avait pas «pu se sentir validé par cette vie depuis plusieurs années maintenant».



