Floor Jansen : « J’aimerais trouver un moyen de combiner une carrière solo avec Nightwish »

Lors d’une apparition dans un récent épisode du podcast “Breaking Absolutes With Peter Orullian”, SOUHAITE NUIT chanteur étage Jansen discuté de certaines des choses qu’elle aimerait encore accomplir dans sa carrière, à la fois avec le groupe et en dehors. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Court terme, je travaille sur un album solo depuis le début de la pandémie, ou disons un peu avant ça quand la carrière solo [picked up] aux Pays-Bas. Et cela a vraiment lancé ma propre créativité que je n’ai pas vraiment pu utiliser au fil des ans. C’est bien que ça sorte. Et j’aimerais en faire plus et finir cet album et faire ces pas et trouver un moyen de combiner une carrière solo avec SOUHAITE NUIT et ma vie à la maison, que j’apprécie encore plus après avoir passé tant de temps ici dans ce paradis vert [in Sweden] où je vis.”

Elle a poursuivi: “Et à long terme, mon plus grand désir est de continuer à faire cela dans un bon équilibre entre tout. Et cela semble peut-être un peu ringard ou” Ouais, bien sûr “, mais si je vois à quel point c’est difficile pour tout le monde qui fait ça depuis très, très longtemps, pour garder une certaine santé mentale, pour garder une certaine connexion avec le reste du monde, mais pas le monde “nous sommes dans une situation de tournée” mais le monde en dehors de cette bulle, ce serait quelque chose que j’envisage fortement et de ne pas perdre la tête à mi-chemin d’être Mme Rock Star ou autre. Et étant une personne très, très sensible, j’aimerais garder ma santé mentale dans le débordement d’impulsions et d’impressions que je passer tout au long de ces jours. Et, oui, si je peux encore rentrer à la maison là où je rentre maintenant, ce serait un rêve à long terme. “

Sol a joué son premier concert solo de l’ère de la pandémie le mois dernier au Het Zomertheater à ‘s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

Jansen a fait ses débuts en direct en tant que frontwoman de SOUHAITE NUIT le 1er octobre 2012 au Showbox Sodo à Seattle, Washington suite au départ brutal du chanteur du groupe depuis cinq ans, Anette Olzon.

Sol a officiellement rejoint SOUHAITE NUIT en 2013 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe en 2015 “Les formes infinies les plus belles” album.

SOUHAITE NUITle neuvième album studio de , “Humain. :II: Nature.” , est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. L’effort est un double album contenant neuf titres sur le CD principal et un long titre, divisé en huit chapitres sur le CD 2.

L’année dernière, Jansen a sorti une chanson en néerlandais intitulée “De Beelden Blijven” qu’elle a enregistré pour le documentaire “Kinderen In Oorlog: 75 Jaar Later” en coopération avec Enfant de guerre.

Avant de rejoindre SOUHAITE NUIT, Jansen a servi de chanteur dans les groupes néerlandais APRÈS POUR TOUJOURS et RÉORGANISER. Plus récemment, elle a sorti un album unique avec un duo appelé VERS LE NORD, dans laquelle elle a été rejointe par Jørn Viggo Lofstad, le guitariste du groupe norvégien L’ESPRIT DU PAEN.



