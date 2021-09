Flor Rubio était sur le point de perdre la vie, saignée à mort ! | Instagram

Le célèbre conducteur et la journaliste de ‘Venga la Alegría’, Flor Rubio, a annoncé qu’elle était sur le point de perdre sa vie de saignée, une révélation qui a causé une mortification considérable de la part des téléspectateurs et des internautes.

La présentatrice de la matinale TV Azteca a évoqué les problèmes qu’elle a dû vivre lors de sa deuxième grossesse, puisqu’elle était proche de perdre la vie lors de l’accouchement.

La journaliste de divertissement qui est actuellement l’animatrice de la section d’actualités sur le divertissement à la télévision matinale de TV Azteca “Venga la Alegría” a partagé en larmes qu’elle s’est retrouvée sur le point de perdre la vie dans son deuxième grossesse.

Avant sa prestation musicale dans l’émission de télé-réalité TV Azteca, la présentatrice de 50 ans a été interviewée par Laura G, dans laquelle elle a parlé de sa maternité et des problèmes qu’elle avait, puisqu’elle a dit qu’il était très difficile de tomber enceinte.

Je ne pouvais pas tomber enceinte. J’ai eu un précédent mariage où j’ai tout fait pour avoir un enfant et je n’ai jamais réussi. J’ai traversé des moments très difficiles. J’ai grandi en pensant à être mère, puis quand vous ne pouvez pas le faire et que vous regardez autour de vous et que tout le monde a ses enfants et que vous êtes en quelque sorte vide », a déclaré Flor Rubio.