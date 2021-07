Flora Duffy, nouvelle championne olympique de triathlon

27/07/2021

Le à 02:35 CEST

. / Tokyo

Flora Duffy, des Bermudes, a été proclamée nouvelle championne olympique de triathlon, après avoir remporté le test des Jeux de Tokyo 2020, organisé ce mardi sur le circuit du parc marin d’Odaiba dans la capitale japonaise, dans lequel l’espagnole Miriam Casillas a conclu le vingt et unième. Duffy -champion du monde en 2016 et 2017-, 33 ans, a décroché l’or olympique après avoir parcouru le parcours, 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo et dix autres de course à pied ; en une heure, 55 minutes et 36 secondes ; et l’épreuve a été décernée, marquée par l’averse qui s’est abattue juste avant, devant la Britannique Georgia Taylor-Brown -deuxième, à une minute et quatorze secondes- et l’Américaine Katie Zaferes, qui était de bronze, à 1h27. La Bermudienne dans l’histoire de l’épreuve a succédé à l’Américaine Gwen Jorgensen, médaillée d’or olympique à Rio (Brésil), il y a cinq ans ; qui n’a pas concouru mardi dans la capitale du Japon.

La Badajoz Casillas, dans sa deuxième présence olympique, était la meilleure espagnole; terminant vingt et unième, six minutes et 16 secondes derrière Duffy. Anna Godoy de Barcelone, débutante aux Jeux, n’a pas terminé un test dans lequel les Néerlandaises Rachel Klamer et Leonie Periault ont terminé quatrième et cinquième; et le vétéran suisse Nicola Spirig, le seul triathlète de l’histoire avec cinq Jeux Olympiques, a terminé sixième, à 39 ans.

Les derniers champions de cet événement ont été Brigitte McMahon (Sidney 2000), Kate Allen (Athènes 2004), Emma Snowsill (Pékin 2008), Nicola Spirig (Londres 2012) et Gwen Jorgensen.