Floral Street, équipe du musée Van Gogh sur le parfum ‘Sunflower Pop’ – WWD

LONDRES – Les tournesols n’ont pas beaucoup d’odeur, mais cela n’a pas empêché Michelle Feeney et sa société de parfums Floral Street d’en créer une basée sur certaines des fleurs jaunes les plus célèbres de l’histoire – celles peintes par Vincent van Gogh.

Feeney marquera une étape importante en août lorsque Floral Street deviendra le premier partenaire de parfum du musée Van Gogh d’Amsterdam, avec un parfum appelé Sunflower Pop, inspiré du tableau de l’artiste «Sunflowers, 1889».

Feeney a signé un accord de quatre ans sur les parfums et les produits parfumés pour la maison inspirés du travail de van Gogh. L’objectif est d’amener le public du monde entier à parler « des beaux-arts et de la parfumerie », dans le même souffle.

Le partenariat avec le Van Gogh Museum est le dernier partenariat de Floral Street : la marque de parfum sera également le fournisseur officiel du nouveau BAFTA, ou British Academy of Film and Television Arts, dont le siège est à Piccadilly, qui ouvrira ses portes plus tard cette année.

Dans le passé, Floral Street a également collaboré avec la Royal Horticultural Society.

Sunflower Pop est une eau de parfum fruitée aux agrumes. Il est végétalien et sans cruauté et est livré avec un emballage réutilisable et biodégradable, en ligne avec les autres parfums Floral Street.

Jerôme Epinette de Robertet a développé le jus et a déclaré que l’idée était de capturer “le dynamisme et la beauté du sud de la France, tout en “peignant” en quelque sorte le passage de la journée”, en évoquant le matin, l’après-midi et le soir à travers les différentes notes. .

Les ingrédients comprennent de la bergamote naturelle de Calabre, en Italie et des notes de mandarine, de miel et de « Bellini », pour l’effervescence.

“Cette collaboration a nécessité le travail d’un ancien maître pour inspirer un maître parfumeur”, a déclaré Feeney, ajoutant que les talents des deux maîtres ont été combinés “dans une pièce de van Gogh abordable et à collectionner pour le plaisir de tous”.

Emilie Gordenker, directrice générale du musée Van Gogh, a déclaré que Floral Street et le musée “partagent une mission d’inspirer un public diversifié pour les générations futures”.

Elle a ajouté que la création d’un parfum basé sur l’une des peintures les plus célèbres de van Gogh offrait « une façon fraîche et différente de découvrir » le travail de l’artiste.

Dans une interview, Feeney a déclaré que c’était la première fois que le musée, qui appartient toujours à la famille de l’artiste, faisait quelque chose dans le domaine de la beauté.

Le musée abrite plus de 1 000 peintures, lettres et dessins de van Gogh et constitue la plus grande collection de son œuvre. Le musée a demandé à Feeney de choisir une peinture comme source d’inspiration pour un parfum, et elle a choisi “Tournesols, 1889”.

Les peintures de tournesol avaient une signification particulière pour van Gogh, selon le musée. Ils communiquent de la « gratitude », et il accroche les deux premiers tableaux dans la chambre de son ami Paul Gauguin, venu vivre quelque temps avec lui à Arles, dans le sud de la France.

Le musée a déclaré que Gauguin avait été impressionné par les tournesols, qu’il pensait être “complètement Vincent”.

Feeney a déclaré qu’elle était inspirée par l’amour de van Gogh pour le monde naturel et qu’elle souhaitait rendre les parfums aussi accessibles que possible à un large public.

Les prix varient de 30 $ pour un 10 ml. eau de parfum, à 129 $ les 100 ml. bouteille. L’emballage a une image de la peinture dessus, avec une réplique de la signature de l’artiste “Vincent” sur le devant et le dos.

Les prix, les ingrédients et les emballages verts sont tous en ligne avec ceux des parfums Floral Street.

Sunflower Pop sera lancé dimanche et sera initialement vendu par le musée d’Amsterdam ; floralstreet.com et Sephora aux États-Unis. Il sera déployé dans d’autres magasins plus tard cette année. Feeney sera au musée à la mi-août pour le dévoilement officiel.

Vétéran de l’industrie de la beauté, Feeney a lancé Floral Street en 2017 en tant que maison de parfum avec un message respectueux de l’environnement.

Depuis le début, elle a utilisé des ingrédients végétaliens et sans cruauté et a conditionné ses parfums dans des boîtes de pulpe blanches si vertes qu’elles peuvent servir de plateaux de graines avant de se biodégrader.

Il n’y a pas d’emballage en excès – comme du papier cellophane – tandis que chaque bouteille en verre rechargeable présente une fresque florale originale du photographe Matthew Donaldson.

Comme indiqué, plus tôt ce mois-ci, Floral Street s’est étendu au parfum d’intérieur, avec Nordstrom aux États-Unis et sur floralstreet.com.