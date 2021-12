Florence Pugh dit qu’elle a été « bloquée » de publier sur Instagram après avoir partagé l’apparence de Hawkeye

La star de « Black Widow » avait déjà été annoncée dans le casting et l’épisode était déjà tombé, mais elle dit qu’une plainte a conduit à une réponse surprenante.

Ce n’est pas une surprise pour quiconque a prêté attention à l’univers cinématographique Marvel que la star de « Black Widow » Florence Pugh se dirigeait vers la série actuelle « Hawkeye » Disney +.

Non seulement cela a-t-il été annoncé publiquement à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, mais quiconque est resté sur la scène du générique de fin dans « Black Widow » aurait également pu prédire ce qui allait arriver. Dans cette scène, Yelena Belova de Pugh a été amenée à croire que Hawkeye était responsable de la mort de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Comme le savent les téléspectateurs de « Hawkeye », la mort de Natasha a été un élément majeur de la série, venant dans chaque épisode jusqu’à son impact sur Clint Barton de Jeremy Renner. Et cette semaine, des choses à beaucoup plus personnelles… et dangereuses.

Tout le monde savait que Pugh allait apparaître sur « Hawkeye » cette saison, mais ils ne savaient pas nécessairement quand elle apparaîtrait. Mais ceux parmi ses 5,6 millions d’abonnés qui ont peut-être consulté son flux quelques heures avant la première de l’épisode 4 ont découvert que cette information était gâchée.

Dans une bataille dramatique sur le toit, Clint a découvert que l’assassin avec lequel il s’entraînait n’était autre que Yelena elle-même. C’était une grande révélation dans l’épisode, donc apparemment, certains fans se sont sentis gâtés que Pugh ait publié des captures d’écran avec la légende « … Elle est là » avant la sortie de l’épisode.

Selon Pugh, quelqu’un était tellement contrarié qu’elle ait gâché son apparence avant d’avoir eu la chance de regarder l’épisode par eux-mêmes qu’elle a ensuite été empêchée de publier un contenu similaire sur son propre flux.

Le message « offensant » est toujours en ligne, mais les médias indiquent qu’elle aurait été empêchée de publier un contenu similaire à l’avenir. Elle avait partagé des séquences vidéo de sa scène de combat en taguant ses co-stars et la page officielle IG de l’émission, ainsi qu’une vidéo de réaction, à ses histoires Instagram.

« Je n’aurais jamais pensé que publier de l’amour à propos d’une émission dans laquelle j’apparais serait supprimée… mais nous y sommes », a-t-elle écrit plus tard dans ses histoires Instagram, par Buzzfeed. « Quelqu’un ici s’est plaint, alors j’ai été empêché de publier ma propre apparition dans une émission dans laquelle je suis vraiment. Plus que ridicule. »

Elle a poursuivi en notant que « être dans » Hawkeye « est un privilège et merci à tous ceux qui m’ont accueilli sur le plateau et en dehors et à tous ceux qui regardent. »

Au moment d’écrire ces lignes, le seul contenu lié à « Hawkeye » encore sur la page de Pugh est son premier message « … Elle est ici » avec deux captures d’écran de l’épisode.

Un nouveau teaser basé sur « Villains » pour le reste de cette saison de « Hawkeye » présente beaucoup plus de séquences de Pugh, donc les fans n’ont pas vu la dernière d’elle. Dans ce document, elle déclare ostensiblement qu’elle est ici pour tuer Clint, comme s’il n’avait pas assez de problèmes sur les mains en ce moment.

Mais ils ont peut-être bien vu la dernière de Yelena sur le fil Instagram de Pugh. Nous devrons le vérifier lorsque le nouvel épisode sortira mercredi prochain sur Disney + pour voir si elle renonce à partager son enthousiasme.



Indiana Piorek pour PAPER Magazine