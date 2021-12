Florence Pugh dit qu’Instagram l’a empêchée de publier les spoilers « Hawkeye » de Disney +

Les fans de MCU étaient ravis de voir Yelena Belova de Florence Pugh faire sa grande entrée dans la série Disney + Hawkeye dans l’épisode de mercredi. Avant s’échapper dans la nuit.

Pugh a essayé de partager son enthousiasme pour l’épisode sur son compte Instagram. Cependant, un abonné a signalé sa publication en raison de « spoilers » et elle a été supprimée par Instagram. Pugh a profité de son histoire Instagram pour partager sa frustration. « Je n’aurais jamais pensé publier de l’amour à propos d’une émission dans laquelle j’apparais serait retirée… mais nous y sommes », a écrit le nominé aux Oscars. « Quelqu’un ici s’est plaint, alors j’ai été empêché de publier ma propre apparition dans une émission dans laquelle je suis vraiment. Plus que ridicule. »

« Être à Hawkeye est un privilège et merci à tous ceux qui m’ont accueilli sur le plateau et à l’extérieur et à tous ceux qui regardent », a conclu Pugh. Elle a également partagé une vidéo réagissant à son grand moment Hawkeye alors qu’elle crie avec excitation en arrière-plan.

L’écrivain en chef et créateur de Hawkeye, Jonathan Igla, a expliqué dans une récente interview à Variety qu’il avait supplié les supérieurs de Marvel de faire participer Pugh à la série limitée après son introduction dans Black Widow. « [Black Widow’s post-credits scene] est venu de Marvel, mais il est venu en réponse à [us] suppliant et plaidant en faveur de la raison pour laquelle Yelena avait une place dans notre histoire « , a expliqué Igla. » Je pense que ce que je peux dire en toute sécurité à ce sujet en ce moment, c’est qu’il y a un lien évident entre la culpabilité de Clint pour la perte de son meilleur ami et l’autre personne au monde qui se souciait le plus d’elle. »

Il reste deux épisodes dans la série limitée et Yelena jouera certainement un rôle majeur dans le MCU à l’avenir. De nouveaux épisodes de Hawkeye sont diffusés sur Disney+ le mercredi.