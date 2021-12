Florence Pugh révèle un nouveau piercing avant les débuts imminents de « Hawkeye »

Florence Pugh devrait bientôt faire ses débuts à Hawkeye, et la nominée aux Oscars célèbre avec un nouveau piercing. Pugh a partagé une série de photos sur son compte Instagram documentant son nouveau piercing au septum, notant à quel point le processus était douloureux. « Quand vous voulez être un adulte cool et obtenir un nouveau piercing cool et que vous échouez instantanément, passez au vert puis vous évanouissez », a écrit Pugh. « Louez les cieux perçants pour mon fidèle [Zoe Lister Jones] d’avoir une sucette pratique pour me sentir mieux. FAAAAAANKS. Attention, la dernière diapositive fera hurler votre estomac. »

Trois épisodes de Hawkeye ont été diffusés et il a déjà été confirmé que Yelena Belova de Pugh fera une apparition dans la série télévisée à un moment donné. Belova a été présentée dans Black Widow en tant que sœur de Natasha Romanoff de Scarlett Johansson, et dans le film, elle jure qu’elle va tuer Clint Barnton (Jeremy Renner) en raison de son implication dans la mort de Natasha.

On ne sait toujours pas comment Belova sera mêlé à Hawkeye, mais une nouvelle bande-annonce pour l’épisode 4, diffusée sur Disney + le 8 décembre, montre une figure masquée que beaucoup pensent être Belova. Le personnage inconnu porte un équipement tactique et des lunettes de vision nocturne similaires à une tenue que Belova porte dans les bandes dessinées. Une grande partie de cette saison de Hawkeye a consisté à ce que Barton comptabilise les choses qu’il a faites après The Blip en tant que Ronin et la perte de Black Widow, il est donc parfaitement logique que la boucle soit bouclée avec Belova.

Les plus grandes surprises sont encore à venir ! Le troisième épisode de #Hawkeye de Marvel Studios est désormais diffusé sur @DisneyPlus avec de nouveaux épisodes tous les mercredis. pic.twitter.com/KM1MVMEbC0 – Hawkeye (@hawkeyeofficial) 2 décembre 2021

Ce nouveau piercing n’est pas la première fois que Pugh fait une déclaration de mode dramatique ces derniers jours. En novembre, Pugh s’est rendu sur Instagram pour faire ses débuts avec une coupe de cheveux spectaculaire. Pugh a fait la grande révélation en partageant une série de photos candides et de mauvaise humeur d’elle posant devant une fenêtre. Le plus remarquable dans les images était ses cheveux, qui sont maintenant coupés au-dessus des épaules. Pugh a opté pour une simple légende, taquinant: « J’ai fait une chose. » Elle a ajouté le hashtag « chop chop chop » ainsi que l’emoji des ciseaux.