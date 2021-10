Florence + The Machine, Haim ajouté à la programmation du Mad Cool Festival 2022

Le Mad Cool Festival espagnol a ajouté 32 autres actes à sa programmation 2022, dont Florence + The Machine, Reines de l’âge de pierre et Haïm.

L’événement de Madrid a également confirmé qu’il s’étendrait pour devenir un festival de cinq jours l’année prochaine, du 6 au 10 juillet 2022.

Mad Cool, qui a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, avait déjà annoncé des goûts de Muse, The Killers et Metallica sur leur projet de loi pour l’année prochaine.

Le festival a maintenant ajouté 32 noms supplémentaires à sa programmation 2022, dont Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age et Haim. Les goûts de CHVRCHES, Sam Fender, Arlo Parks, Glass Animals et Easy Life ont également rejoint le projet de loi Mad Cool.

Mad Cool a également déclaré aujourd’hui (20 octobre) que « quelques derniers ajouts » à l’édition 2022 du festival seront annoncés bientôt.

Quiconque a acheté des billets Mad Cool de quelque nature que ce soit pour les éditions 2020, 2021 ou 2022 du festival peut bénéficier d’une réduction de 50% sur les billets 2022 à partir de 11h aujourd’hui. Vous pouvez trouver plus d’informations en visitant le festival site officiel.

Les organisateurs du festival avaient précédemment promis qu’ils « travaillaient très dur pour vous dédommager l’année prochaine [2022] avec une expérience inoubliable » après la suppression de leur événement de 2021.

« Pendant tout ce temps, nous avons rassemblé suffisamment d’énergie et de force pour nous assurer de pouvoir briller à nouveau en 2022 », ont-ils ajouté dans leur communiqué.

Mad Cool Festival est un immense festival de musique rock, indie et pop espagnole, qui se tient chaque été dans la capitale ensoleillée du pays, Madrid. Aujourd’hui l’un des festivals de musique les plus populaires d’Europe, Mad Cool attire des milliers de fans de musique de partout grâce à ses incroyables programmations qui ont dans le passé présenté les Arctic Monkeys, The Cure, Pearl Jam et Tame Impala.