Florence + The Machine interprétera le thème principal de Cruella – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le groupe de rock indépendant Florence + The Machine interprétera «Call me Cruella», le thème principal du film Cruella, dans lequel Emma Stone jouera le méchant emblématique des 101 Dalmatiens et qui sortira le 28 mai dans les salles du Disney + Plate-forme.

Cette chanson, composée par Florence Welch, leader du groupe britannique, peut être entendue à partir du 21 mai et, en plus du film lui-même, sera incluse dans la bande originale et dans l’album, tous deux produits par Walt Disney Records

«Certaines des premières chansons que j’ai apprises à chanter étaient des chansons de Disney. Et les méchants ont presque toujours gagné. Donc, aider à créer et interpréter une chanson pour Cruella est un rêve d’enfance devenu réalité », déclare Florence.

Florence Welch est l’auteur-compositeur et leader du groupe britannique Florence + The Machine, nominé aux Grammy Awards. Ses quatre albums ont recueilli des critiques élogieuses et il s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde, avec 3 albums dans le top 10 aux États-Unis.

Le pianiste Nicholas Britell, qui a écrit le reste de la bande originale du film, avoue que “à la fois avec cette chanson et avec la musique de Cruella, le but était d’embrasser l’esthétique rock sauvage des années 60 et 70”.

«Nous avons tout enregistré avec du matériel vintage et des bandes analogiques à Abbey Road et AIR Studios à Londres, fusionnant des éléments orchestraux avec des guitares et basses électriques, des orgues, des claviers et des tambours», explique-t-il.

