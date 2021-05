Florence + The Machine pour interpréter ‘Call Me Cruella’ dans ‘Cruella’ de Disney

Artiste multi-platine et primé dans le monde Florence + La Machine, est sur le point d’interpréter une nouvelle chanson originale, «Call me Cruella», dans le tout nouveau film d’action en direct de Disney Cruella.

“Call me Cruella” sera présenté dans le film et sur la bande originale du film et l’album de musique original. Les deux albums, de Walt Disney Records, seront disponibles le 21 mai. Le film sera en salles et sur Disney + avec Premier Access moyennant un supplément unique le 28 mai.

Commentant la chanson et la partition, le compositeur Nicholas Britell a déclaré: «Je suis un grand fan de Florence, donc c’était une vraie joie de collaborer avec elle sur« Call me Cruella ». Avec cette chanson et la partition de Cruella elle-même, l’objectif était de vraiment embrasser l’esthétique rock brute des années 60 et 70 à Londres. Nous avons tout enregistré avec du matériel vintage et des bandes analogiques à Abbey Road et aux studios AIR de Londres, mélangeant des éléments orchestraux avec des guitares et basses électriques, des orgues, des claviers et des batteries.

Au sujet de la collaboration «Call me Cruella», Florence a déclaré: «Certaines des premières chansons que j’ai jamais apprises à chanter étaient des chansons de Disney. Et les méchants ont souvent les meilleurs chiffres. Donc, aider à créer et interpréter une chanson pour Cruella est la réalisation d’un rêve d’enfance de longue date. Je suis tellement reconnaissant à Nicholas Britell et à Disney de m’avoir accordé autant de liberté créative et de m’avoir confié la belle folie de Cruella.

Jamais du genre à se reposer, Welch a également été occupée récemment par son travail en tant que compositrice et parolière pour le prochain Comédie musicale de Broadway basée sur The Great Gatsby. Pour ce projet, Welch sera rejoint par Thomas Bartlett, nominé aux Oscars et aux Grammy Awards, qui contribuera à l’écriture de la musique, Martyna Majok, lauréate du prix Pulitzer, qui écrit le livre, et Rebecca Frecknall, nominée aux Olivier Award, en tant que réalisatrice.

