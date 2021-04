Florence Welch Pens Music pour la prochaine comédie musicale “ The Great Gatsby ”

Une adaptation musicale sur scène du roman légendaire de F.Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, A New Musical, vient d’être annoncée, avec la chanteuse-compositrice et compositrice de mots, Florence Welch (Florence + la Machine) écrire la musique et les paroles.

Welch sera rejoint par Thomas Bartlett, nominé aux Oscars et aux Grammy Awards, qui aidera à écrire la musique, Martyna Majok, lauréate du prix Pulitzer, qui écrit le livre, et Rebecca Frecknall, nominée aux Olivier Award, en tant que réalisatrice.

Frecknall est directeur associé à l’Almeida Theatre de Londres. Elle a également réalisé Summer and Smoke, acclamé par la critique, qui a ouvert ses portes à l’Almeida avant de passer dans le West End. La production a remporté le prix Olivier 2019 du meilleur renouveau et Rebecca a également été nominée pour le Peter Hall Olivier du meilleur réalisateur.

Pendant ce temps, Majok a reçu le prix Pulitzer 2018 du théâtre pour le coût de la vie (Williamstown Theatre Festival, Manhattan Theatre Club). Elle écrit actuellement deux livrets musicaux, deux longs métrages et développe une série originale pour HBO basée sur sa pièce, Queens.

Concernant la comédie musicale, le compositeur et le parolier Florence welch dit: «Ce livre m’a hanté pendant une grande partie de ma vie. Il contient certaines de mes lignes préférées en littérature. Les comédies musicales ont été mon premier amour et je ressens un lien profond avec le romantisme brisé de Fitzgerald. C’est un honneur d’avoir eu la chance de recréer ce livre en chanson. »

Les producteurs Amanda Ghost et Robert Fox ont ajouté: «La passion de Florence pour Gatsby et la narration musicale exceptionnelle donneront vie à cette histoire d’amour emblématique d’une manière que nous n’avions jamais connue auparavant. Martyna et Rebecca sont deux des artistes de théâtre les plus passionnants de leur génération et, ensemble, cette équipe extraordinaire apporte une nouvelle perspective passionnante à l’un des livres les plus importants sur le plan culturel de tous les temps. Cela fait 100 ans que The Great Gatsby a été publié et il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour une nouvelle adaptation musicale de la plus grande fête que l’Amérique ait jamais organisée.

Alors qu’elle a écrit d’innombrables chansons à succès, Welch a fait ses débuts littéraires avec la sortie d’un livre de poésie, Useless Magic, sorti en 2018. Et sa dernière sortie en studio était Aussi haut que l’espoir, est sorti la même année.

