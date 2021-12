31/12/2021 à 14:42 CET

Quique Sanchez Flores, entraîneur de la Getafe, a assuré ce vendredi lors d’une conférence de presse que Florentino Pérez est le meilleur président de l’histoire du Real Madrid, une équipe qu’il affrontera dimanche prochain au Colisée Alfonso Pérez.

Pour le technicien bleu, quoi Dans sa précédente étape en tant que footballeur, il a joué pour le Real Madrid, son président actuel est le meilleur que le club blanc ait jamais eu, même devant Santiago Bernabéu.

« En tant que club, le Real Madrid influence toujours le respect de l’histoire et des valeurs qu’ils ont transmises. Ils ont le meilleur président de l’histoire et que nous avons beaucoup aimé le Bernabéu et que je sais de mon père qu’il était un grand président . Mais je pense que Florentino est le meilleur président de l’histoire du Real Madrid« , il prétendait.

En outre, souligné que le Real Madrid, tout au long de la saison, a joué à un niveau élevé. Pour Quique, l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti a réussi à très bien mélanger les jeunes avec les membres vétérans de son équipe.

« C’est une équipe qui fait très bien les choses. Ils ont les meilleurs jeunes de la compétition. Ils en ont quatre ou cinq qui sont très titulaires. Ils travaillent très bien dans la préparation du matériel, le gameplay et le traitement de leurs joueurs les plus experts dans la répartition des minutes. C’est quelque chose qu’ils portent bien et qu’ils ne remarquent toujours pas », a-t-il commenté.

Interrogé comme il aimerait gagner contre le Real Madrid avec tous ses chiffres ou avec une perte importante, il était sincère et a reconnu qu’une absence notable pouvait toujours être utile à son équipe pour remporter la victoire.

« La réalité dit que quand on gagne, une fois qu’on a gagné, c’est toujours mieux de gagner quand l’adversaire a tout le monde disponible. Mais avant de commencer les matchs, si quelqu’un ne joue pas, ça allège un peu le fardeau de devoir soutenir l’équipe. . avec tant d’outils dans ses lecteurs. Ne soyez pas hypocriteSi un joueur rate ce match, tant que ce n’est pas grave, car évidemment il y a certaines pertes qu’on donne pour des situations qui peuvent nous favoriser », a-t-il expliqué.

« D’abord, ces victimes doivent être confirmées. Celui de Vinícius est plus que confirmé. Courtois, une autre nouvelle est sortie hier. Mais nous sommes inquiets pour nos joueurs et les nouvelles qui en ressortent lorsqu’ils nous disent tous les jours s’ils vont tous bien ou si l’un d’eux risque de tomber. Le rival a également son plan de match basé sur la pensée de son entraîneur. Ils jouent toujours de la même manière, ils ne changent pas. C’est logique dans les grandes équipes, qui pensent à cent pour cent d’entre elles. Nous ne sommes pas en attente de ce qui se passe chez les joueurs rivaux », a visé.

Il a également évoqué les éventuelles absences de certains de ses joueurs. Pour le moment, Getafe n’a pas officiellement signalé les pertes dues au coronavirus qu’il pourrait avoir contre le Real Madrid, même si diverses informations indiquent qu’à deux jours du match, il pourrait y avoir trois joueurs concernés.

« Nous veillons à arriver au dimanche du mieux que nous pouvons. Nous avons une incidence relativement faible pour ce qui a été la concurrence. Nous serons prudents car il reste encore deux jours avant le match et des surprises peuvent encore survenir », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons avec les joueurs que nous avons. Si les joueurs changent, le plan ne change pas. C’est la chose la plus importante pour nous. La façon dont les partis ont travaillé, comme toujours, que les incidents augmentent ou diminuent et ce qui se passe dans la société, le plan du parti ne change pas. Les joueurs peuvent changer de nom, mais nous n’allons pas changer le look du jeu et la façon dont il est présenté », a-t-il ajouté.

En outre, a parlé de Vitolo, qui se remet d’une blessure musculaire et manquera le match contre le Real Madrid: « Il a un plan de récupération et d’entraînement différent du groupe. Nous voulons qu’il complète la récupération avec un entraînement préventif cette fois. a les autres joueurs ».

Quique a également remercié ses joueurs qui, après avoir remporté la dernière journée à Osasuna, ont réussi à quitter les places de relégation pour la première fois depuis le début de la saison.

« Le mérite de ces garçons est qu’en difficulté ils continueront à être honnêtes, humbles et ambitieux. Le classement ne devrait rien changer du tout. Il y a encore un très long chemin à parcourir. Il faut être dans le présent. Nous construirons l’avenir avec ce que nous faisons aujourd’hui. Le passé sert à apprendre, mais regarder en arrière ne change rien. »

« Nous sommes arrivés au match alors que nous travaillions depuis deux ou trois mois. Nous sommes arrivés de bonne humeur, excités et travaillant toujours avec l’idée de ne pas perdre nos objectifs. Je ne remarque pas de grands changements et nouvelles. C’est une bonne nouvelle que l’idée de groupe soit au-dessus des résultats. C’est une montagne russe émotionnelle. En compétition, parfois tu es bon, parfois pire. On est au dessus de ça. Il faut générer une pensée globale », a conclu.