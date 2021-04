Florentino: “Le Barça réfléchit”

22/04/2021

Allumé à 01:02 CEST

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n’exclut toujours pas le projet de Superliga et selon ses propres mots, “la Juve et Milan ne sont pas partis et le Barça réfléchit” sur un projet qui, oui, Ce serait plus flexible et avec des changements par rapport à l’original.

Le leader blanc et président de la Super League, par ailleurs, est venu assurer: “Je ne suis pas sûr que les Anglais soient partis”, et bien que sans le citer, il a reconnu que l’un de ces clubs en Angleterre “a été contraire dès le premier moment” et est celui qui a traîné les autres.

“Laporta va parler”

Sur le fait que le président du Barça, Joan Laporta, n’a pas encore donné son avis, Florentino Pérez l’a attribué à l’agressivité qu’ils ont rencontrée. “Laporta doit parler, tout le monde allait le faire, mais le lendemain, avec une terrible agressivité, ils nous ont tués”, Elle s’est plainte. Et lui a demandé s’il avait parlé avec le président du Barça et s’il était toujours dans le projet, il a été franc: “Bien sûr”.