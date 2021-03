« Florentino m’a dit que c’était la première fois qu’Hernández Hernández se rendait au VAR et ne rectifiait pas »

09/03/2021 à 13:09 CET



Le maire de la ville de Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, a traversé les microphones de « Le Partidazo » de Se débrouiller pour raconter comment le derby a vécu de la boîte métropolitaine entre le Real Madrid et le Athlétique, équipe dont il est fan. Dans l’éventuel penalty de la main de Felipe dans la zone rouge et blanche, Almeida a assuré que Florentin Il lui a dit que c’était la première fois qu’Hernández Hernández se rendait au VAR et ne rectifiait pas. Alors que le président du Real Madrid pensait que c’était une main, le maire l’a considéré non.

Almeida, qui a pris l’honneur du coup d’envoi du match, a donné son avis sur cette action controversée. « Pour moi ce n’est pas un penalty. Il n’y a pas de volontarisme, Felipe ne voit pas le ballon et saute en faisant le moindre mouvement pour prendre de l’élan », a-t-il assuré. D’un autre côté, il a admis que « Je ne nie pas que des mains aient été sifflées avec le VAR et que cela aurait pu être sifflé, mais à mon avis, il ne suffit pas de siffler une pénalité ».

En ce qui concerne les plaintes du Real Madrid pour ladite action, considérez « Incroyable qu’ils se plaignent même lorsque l’arbitre a raison. Le tweet d’Atleti? C’est que nous n’avons jamais le vent en notre faveur. »Et il a insisté sur la bonne décision d’Hernández Hernández. « L’arbitre a bien compris. C’est une main involontaire. »

Il voulait également comparer les premières années de Sergio Aguero avec ceux de João Felix à l’Atlético. «Cela me rappelle les deux premières saisons d’Agüero avec Aguirre. Vous devez prendre soin de lui. Il est prêt à jouer pour n’importe quelle équipe du monde, mais je fais confiance à Cholo s’il pense que c’est le bon critère « , il a compté.

En tant que maire, il était particulièrement préoccupé par ce qu’il a vu autour du stade au milieu d’une pandémie. « Je n’ai pas non plus aimé l’accueil réservé à l’équipe hier. Il y a beaucoup d’envie pour le football, mais il faut quand même être très prudent »il a sérieusement mis en garde. « Les scènes avec autant de monde et sans masques ne sont pas l’image à donner », Il a dit. Lors d’une éventuelle célébration des rojiblancos en mai, il a expliqué que «nous devrons voir quel est le cadre mais à la fin du mois de mai Je pense que nous allons devoir donner le même exemple que les supporters madrilènes, ce qui était impeccable. Le comportement était impeccable et j’espère que nous avons le même qu’eux & rdquor;, a-t-il assuré.

Almeida, une fan déclarée de matelas, a assuré que la cravate n’est pas bonne car Au fur et à mesure que le match se déroulait, nous méritions de gagner. Dans la dernière ligne droite, Madrid nous a enfermés, mais pendant une grande partie du match, nous avons été meilleurs et avons eu des chances de 2-0. Le match nul sera bon en fonction de ce que nous ferons contre eux. . Athlétique « , analysa-t-il.

Enfin, il a assuré que le rival de son équipe en Liga est toujours le Real Madrid, bien qu’il soit troisième. «Le rival est toujours Madrid. Comme l’a dit Luis Aragonés, le Barça est celui qui joue le mieux; Atleti, celui qui contre-attaque le mieux; et Madrid, celui qui gagne & rdquor;, a-t-il paraphrasé.