Florentino Perez appelle à des élections présidentielles cet été avec des rumeurs d’un challenger surprenant

Florentino Perez a officiellement demandé au conseil électoral d’aller de l’avant avec les élections à la présidence et au conseil. Dans l’état actuel des choses, Florentino courrait sans opposition. Si aucun challenger ne se présente, Florentino Perez et son conseil d’administration seraient automatiquement élus pour un autre mandat – son sixième au total.

Malgré l’absence de challengers officiels au trône de Florentino, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d’un jeune de 32 ans du nom d’Enrique Riquelme. Le jeune dirigeant dirige une société appelée «Cox Energy», dont la majorité est dirigée en Amérique latine. Riquelme est un socio du Real Madrid depuis deux décennies et son père siégeait au conseil d’administration lorsque Ramon Calderon était président et lorsque Vicente Boluda était président par intérim.

« Mon rêve a toujours été de présider Madrid – potentiellement maintenant ou dans le futur », a révélé Enrique Riquelme. «De nombreux médias m’ont appelé comme candidat, mais je n’ai pas encore parlé. J’étudie toujours la possibilité de courir maintenant. Est-ce impossible? J’ai passé toute ma vie professionnelle à faire des choses qui étaient considérées comme impossibles. Mais j’ai la confiance de mes actionnaires. Gérer le Real Madrid nécessite 100%. Avec 100% d’alliés et de professionnels. Je n’irais pas à Madrid le cœur brisé entre le club et Cox. Je voudrais aller à transformer le club et cela nécessite un dévouement exclusif. Si je ne me présente pas maintenant, ce serait la prochaine fois. Et si je me présente et que je ne gagne pas, j’espère qu’ils étudieront certaines de mes recommandations. »

Riquelme a insisté sur la mise en avant du «Real Madrid 3.0». Il pense que Santiago Bernabeu a livré la meilleure version du Real Madrid, suivi du Real Madrid 2.0 sous Florentino Perez, et il aimerait «transformer» le club sous un mantra du Real Madrid 3.0 – en apportant avec lui de nouvelles idées qui viseraient à tripler les clubs. revenu en huit ans.

Riquelme n’a pas encore annoncé de course officielle. Il peut décider que 2021 est trop tôt pour relever un véritable défi, mais il sera une perspective à surveiller lors des prochaines élections.