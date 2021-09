Florentino Pérez : « Camavinga était recherché par les plus grands clubs européens, mais voulait défendre notre badge »

Eduardo Camavinga a signé son contrat avec le Real Madrid, qui court jusqu’en 2027, et le milieu de terrain a été accueilli au club par Florentino Pérez. Le président du club s’est adressé à un petit public de directeurs de club et d’amis et de famille de Camavinga à Valdebebas, expliquant pourquoi Los Blancos sont si ravis d’avoir terminé le transfert du joueur de Rennes.

Pérez a commencé: «Bon après-midi et bienvenue dans la cité sportive du Real Madrid. Aujourd’hui, ce club accueille un jeune joueur français qui, j’en suis convaincu, montrera son talent, sa force et son envie de réussir. Avec sa famille, il s’est battu pour réaliser l’un de ses grands rêves. Camavinga et sa famille savent à quel point ce voyage a été difficile et les sacrifices consentis en cours de route. Depuis qu’il est jeune, il s’est battu pour porter un jour le maillot du Real Madrid. Ce moment de porter le maillot du Real Madrid est arrivé.

Le président a poursuivi : « Même à 18 ans, il était recherché par plusieurs des plus grands clubs européens. Camavinga a voulu défendre cet insigne. On connaît ses grandes qualités depuis deux ans, malgré son jeune âge. C’est pourquoi nous sommes tous ici pour accueillir Eduardo Camavinga en tant que joueur du Real Madrid. Bienvenue.”

Pérez se tourna alors pour s’adresser directement au joueur. Il a commencé : « Cher Eduardo, tu es maintenant un joueur du Real Madrid. Vous n’oublierez jamais ce jour. Vous venez d’un club qui est un de nos amis, Rennes. Vous avez débuté en Ligue 1 à seulement 16 ans. A 17 ans et neuf mois, vous êtes devenu le plus jeune joueur à débuter en équipe de France depuis 1914. A seulement 18 ans, vous porterez le maillot du Real Madrid, représentant l’un des clubs les plus admirés et respectés au monde. Vous êtes au club des 13 Coupes d’Europe. Vous défendrez un club qui représente le plus de titres dans le football et des millions de supporters à travers le monde. C’est un jour très spécial pour vous et pour toute votre famille. Ce sont eux qui t’aiment le plus et je sais qu’ils penseront à des émotions spéciales. Ici, vous ne serez pas seul. Nos fans vous soutiendront à chaque match.

En conclusion de son discours, Pérez a également évoqué le retour du club au Bernabéu ce dimanche pour le match de LaLiga Santander contre le Celta Vigo. Le président a déclaré : « La pandémie nous a empêchés d’être avec nos fans, mais nous revenons lentement à la normalité. Nous n’avons pas eu nos fans au Bernabeu depuis le 1er mars 2020. Maintenant, enfin, ce dimanche, nous serons de retour avec certains de nos fans. Le football revient au Bernabéu et c’est excitant de le dire après tant de mois tristes et étranges.