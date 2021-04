Florentino Perez dans une interview à AS: «Signing stars? Le plus gros souci sera de garder nos meilleurs joueurs »

Florentino Perez a mené une autre interview à la suite de l’échec de la Super League européenne. Cette fois, le président du Real Madrid s’est entretenu avec la publication espagnole Diario AS dans une interview complète couvrant le lancement du projet, la nouvelle réalité économique, l’impact sur les transferts, le comportement de l’UEFA et de la Liga, ainsi que l’impact sur les négociations contractuelles. concernant les offres TV. L’entretien complet est retranscrit ci-dessous:

L’état actuel de la Super League

L’entité existe et les membres qui composent la Super League sont là aussi. Ce que nous avons fait, c’est nous donner quelques semaines pour réfléchir à l’hostilité avec laquelle certaines personnes qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont manipulé le projet.

Des regrets sur le lancement?

Non, parce que, que ce soit d’une manière ou d’une autre, la réaction de ces quelques privilégiés aurait été la même. En janvier, le président de l’UEFA a lancé de sévères tirs d’avertissement sur la Super League. Nous voulions discuter des détails avec l’UEFA, mais ils ne nous ont même pas laissé le temps. Une opération orchestrée et manipulée a été organisée, comme je n’en ai jamais vu. Je n’ai jamais rien vu de tel. Nous avons été obligés de nous tourner vers les tribunaux, qui ont émis une injonction, assez dit. L’injonction ordonne à l’UEFA et à la FIFA, ainsi qu’aux ligues et associations nationales de football, de s’abstenir de prendre toute mesure ou action, ou de publier toute déclaration ou communication, qui empêche la préparation de la Super League. À mon avis, ce jugement met fin au monopole de l’UEFA. Mais malgré sa publication mardi, le président de l’UEFA a poursuivi ses menaces mercredi. Ce sont des actions qui vont à l’encontre de la libre concurrence dans l’Union européenne, et c’est très grave.

La principale critique – le manque de mérite sportif

Aucun des deux arguments n’est vrai, au contraire, tout a été manipulé. Ce n’est pas un plan qui exclut les clubs et qui n’est pas préjudiciable aux autres ligues. Le projet Super League est la meilleure solution possible, et il a été créé pour aider le football à sortir de la crise. Le football est gravement endommagé car son économie a été ruinée et il doit s’adapter à la nouvelle ère dans laquelle nous vivons. La Super League ne va pas à l’encontre des compétitions nationales et son objectif est de faire en sorte que plus d’argent soit disponible pour toutes les sections du football. Le concept est de générer plus d’intérêt pour les jeux. Je ne pense pas non plus que les changements apportés par l’UEFA soient une vraie solution au problème car ce qui a été proposé n’est même pas une amélioration par rapport au modèle actuel. De plus, nous ne pouvons pas attendre 2024. Mais de toute façon, nous avons dû mal faire quelque chose. Nous allons essayer de renverser la vapeur et de développer plus d’idées. Peut-être que la solution est que les quatre meilleures équipes de chaque ligue jouent. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose parce que les jeunes d’aujourd’hui, entre 14 et 24 ans, abandonnent le football parce qu’ils le voient comme ennuyeux par rapport aux autres formes de divertissement qu’ils préfèrent. Il y a quatre milliards de fans de football dans le monde et la moitié d’entre eux sont fans des clubs de la Super League. Le football est le seul sport mondial.

Réalité économique

Regardons les données: un rapport récent de KPMG – rien qu’au cours des trois premiers mois de la pandémie la saison dernière, les 12 clubs de la Super League ont fait état de pertes de 650 millions d’euros. À la fin de cette saison, alors que la pandémie est toujours en cours, les pertes seront comprises entre 2 000 et 2 500 millions d’euros. Les Girondins de Bordeaux sont récemment passés en administration. Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit de nombreux autres clubs vont faire faillite.

La réalité est que les matchs de football qui sont plus intéressants, divertissants et compétitifs rapporteront plus d’argent. Et ce sera pour tout le monde, pas seulement pour quelques-uns, car les ligues nationales valent plus. Et nous aurons des sommes importantes pour la solidarité, qui est une partie importante du projet.

Nous travaillons sur ce projet depuis trois ans et nous l’avons étudié en détail. Le projet est conçu pour ramener l’intérêt des fans, et cela rapportera plus d’argent pour tout le monde: grands clubs, clubs moyens et petits clubs.

Contrat exécutoire pour les 12 clubs?

Je ne vais pas prendre mon temps pour expliquer en quoi consiste un contrat exécutoire. Mais le fait est que les clubs ne peuvent pas partir. Certains, à cause de la pression, ont dû dire qu’ils partiraient. Mais ce projet, ou quelque chose de très similaire, se produira, et j’espère que c’est dans un proche avenir.

JP Morgan

JP Morgan a pris le temps de réfléchir, ils ne sont pas sortis non plus, la Super League est le meilleur projet que nous pensions pouvoir réaliser. Ce que nous devons faire, c’est récupérer les fans, les jeunes. Et pour ce faire, des changements doivent être apportés. Si l’UEFA veut le faire avec le projet qu’elle a annoncé l’autre jour, la vérité est que je ne l’ai pas compris et je ne pense pas que ce serait une bonne solution. De plus, ils veulent commencer en 2024, et nous verrons quelles équipes repousseront.

Le Real Madrid puni et banni de l’UCL?

Dans l’Europe démocratique dans laquelle nous vivons, personne ne pourrait penser que c’est quelque chose qui pourrait arriver.

Qu’est-ce qui est pire la perte de 2 milliards d’euros entre les 12 Super Clubs ou le manque d’engagement des fans de 16-24 ans?

Les deux sont également inquiétants. C’est pourquoi nous devons trouver des solutions. C’est pourquoi nous avons créé la Super League.

Fair-play financier et plafond salarial potentiel

Pour commencer, sans revenus, il n’y a rien. Ensuite, il est nécessaire d’avoir une compétition stable, avec un fair-play financier strict, qui fonctionne et permet une concurrence sur un pied d’égalité, pas comme maintenant avec la concurrence contre des clubs financés par l’État. Le Real Madrid, par exemple, n’a que trois sources de revenus: la vente de billets, la télévision et les sponsors. Et pour le moment, je suis encore plus inquiet, car le président de l’UEFA vient de dire à son Congrès, cette semaine même: «Nous devons libérer des investissements et protéger les personnes qui soutiennent économiquement les clubs en raison de leur passion pour le football et de leur l’amour de leur communauté locale »Ils m’expliqueront comment Madrid, un club appartenant à ses membres, peut rivaliser avec un club financé par l’État.

Fais Atletico Madrid et les rénovations du stade du Real Madrid contredisent leurs déclarations?

Les deux projets ont été lancés avant la pandémie, ce à quoi personne ne s’attendait. Mais, de plus, l’Atlético est parvenu à un grand accord avec la mairie de Madrid. Et le Real Madrid a financé la rénovation du Santiago Bernabéu pendant 30 ans avec des conditions incroyables. Les délégués du club l’ont approuvé car la rénovation rapportera un chiffre d’affaires annuel compris entre 150 et 200 millions d’euros. Cela signifie que ce sera très rentable.

Trois des quatre demi-finalistes de l’UCL ont des propriétaires qui injectent de l’argent …

Je ne veux juger personne. Mais je vous dirais que oui, nous sommes inquiets. Mais pas à cause de ce qui est déjà arrivé, plus à cause de ce qui pourrait arriver. Parce que nous avons déjà vu ce que le président de l’UEFA a dit. Si les clubs financés par l’État ou les riches propriétaires peuvent injecter des liquidités sans limites, il sera difficile de concourir dans des conditions égales. C’est pourquoi la transparence est nécessaire et pour savoir d’où proviennent les revenus des clubs.

Comportement de Ceferin et Tebas

Le comportement du président de l’UEFA a été moins que convenable, encore plus de la part de la présidence d’une institution qui promeut le football et ses valeurs. Tout ce qui s’est passé a été lamentable, insultes et menaces comprises. La force de celui-ci nous a pris par surprise. Toutes les idées que je propose dans cette interview, je pourrais leur expliquer personnellement.

Repas Laporta avec Tebas

Je ne le crois pas, honnêtement. Laporta sait que la Super League est la meilleure solution car elle récupère la passion du football et par conséquent les revenus. La situation économique ne va donner une pause à personne.

Combien de temps reste-t-il aux super clubs?

Pas longtemps du tout, et en plus les équipes devront vendre leurs meilleurs joueurs et ce sera de moins en moins intéressant. La pandémie n’est pas seulement ce que nous avons subi jusqu’à présent, mais les effets économiques qu’elle entraînera.

Cela aurait-il pu être évité si l’UEFA avait bougé sur les offres TV?

C’est ce que nous essayons de faire. C’est énoncé dans les contrats contraignants de la Super League. Les 12 sont d’accord, et d’autres qui semblent être contre le projet, mais en même temps jouent dans l’EuroLeague de basket-ball. Il est maintenant temps de se mettre au travail et d’expliquer le projet aux gens, d’expliquer qu’il est faux de dire qu’il est exclusif. Nous voulons faire la même chose que ce qui s’est passé en basket-ball avec l’EuroLeague. Mais chaque fois qu’il y a un changement, même s’il s’agit d’un changement pour le mieux, il est rejeté. La même chose s’est produite lorsque les ligues nationales ont été créées à une époque où il n’y avait que des ligues régionales, et bien sûr lorsque la Coupe d’Europe a été créée, en 1955. Mais les temps changent et les gens et le monde évoluent, et il faut s’adapter. Non seulement c’est nécessaire, mais en plus c’est pour le mieux. Je ne vais pas dire à l’UEFA quoi faire, mais je pense qu’ils devraient changer, car il est nécessaire de créer des tournois plus intenses et plus compétitifs.

Impact sur le marché des transferts – City et le PSG régneront-ils en maître?

Il est important que tout soit transparent et que l’origine des fonds soit visible. Par exemple, pour que le parrainage soit ce qu’il est vraiment, et non ce qu’il semble être. Et si tout va mieux, ce sera bon pour tout le monde. Dans le groupe des 12, il y a des clubs avec des propriétaires millionnaires qui ont compris le point.

Grands clubs en Espagne – Peuvent-ils s’accrocher aux stars?

Le problème ne sera pas de pouvoir signer, il s’agira de retenir les escouades. Voyons si personne n’est obligé de vendre ses meilleurs joueurs! Les footballeurs pourraient se retrouver dans ces équipes avec des ressources illimitées, au-delà des trois sources de revenus que j’ai mentionnées plus tôt.

Tebas contre les trois grands

Ce n’est pas ce qui est important. Ce que je dois expliquer, c’est que l’essentiel des ressources pour la Liga provient du Real Madrid, du Barça et de l’Atlético Madrid. C’est la vérité. Aller contre qui vous donne le plus ne semble pas très normal, mais comme il y a des privilèges historiques déjà acquis, les gens sont confus.

Quand la Super League se déroulera-t-elle?

Dès que possible. Nous devons le faire avant qu’il ne soit trop tard. On ne peut pas endurer quatre ans, car si les choses continuent comme ça … Je vais vous dire que le rapport de KPMG, pour tous les clubs, est dévastateur pour le football.

Les droits TV sont-ils renouvelés pour Less en Italie?

La même chose se produira en Espagne et en Angleterre. La prochaine série de contrats sera inférieure à moins que nous ne remédions à la situation en augmentant la compétitivité et l’intérêt pour les jeux. Sinon, les jeunes iront sur d’autres plateformes qui les divertissent davantage et qui travaillent jour après jour pour leur donner ce qu’ils veulent et les convaincre en tant que nouveaux clients. Le résultat sera que notre public tombe et continue de baisser.

Le nouveau format de l’UEFA – convaincu?

La vérité est que non. Pas le format, que personne ne comprend, pas la période, car d’ici 2024, nous serons tous morts. Soit nous réglons cela maintenant, soit tous les clubs font faillite. Il y aura une mutinerie des équipes au fur et à mesure de leur faillite, car les seuls qui survivront seront les clubs financés par l’État ou qui ont des propriétaires multimillionnaires, qui sont prêts, pour leur propre divertissement, à perdre des centaines de millions d’euros chaque saison.