Florentino Perez dit que la Super League européenne est “ en attente ” alors que le président provocateur du Real Madrid suggère que les fans de Chelsea ont été plantés et affirme qu’il veut trouver une solution

Florentino Perez ne pense pas que ce soit la fin de la Super League européenne et le président du Real Madrid reste optimiste malgré une réaction violente aux plans controversés.

L’idée du nouveau concours a été révélée dimanche avec 12 clubs membres fondateurs annonçant leur implication dans les plans radicaux.

L’ESL était dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Perez, aidé par le propriétaire de Liverpool, Henry et le propriétaire de Man United, Joel Glazer.

Cela aurait vu ces équipes, dont six de la Premier League, se garantir une place dans la compétition chaque saison, ainsi que de vastes récompenses financières.

Cela aurait effectivement mis un terme à la Ligue des champions, mais une condamnation généralisée a conduit à son annulation effective 48 heures plus tard.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham se sont tous retirés au milieu des protestations des fans, tandis que les clubs du continent ont lentement suivi.

Perez, qui aurait dirigé la Super League européenne, affirme que les plans ne sont en aucun cas morts.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

Dans une interview avec El Larguero: «Le projet de Super League est maintenant en stand-by, je peux confirmer.

«La Juventus et l’AC Milan n’ont pas quitté la Super League. Le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et l’AC Milan sont toujours en pourparlers pour trouver des solutions.

«Si ce projet ne fonctionnait pas, un autre le fera. N’oubliez pas: les 12 clubs ont tous signé un contrat contraignant. »

Il a poursuivi: «Je suis un peu triste, déçu. Nous travaillons depuis trois ans sur ce projet, sur la lutte contre la situation financière actuelle du football espagnol. C’est facile à comprendre – vous ne pouvez pas toucher à la Liga, vous cherchez donc plus d’argent en milieu de semaine et le format UCL est obsolète.

«Je n’ai jamais vu d’agression aussi grande de la part du président de l’UEFA et des autres présidents de Liga, ça a été orchestré, ça a tout surpris. Jamais rien vu de tel – des insultes, des menaces, comme si nous avions tué quelqu’un, tué le football.

espn fc

Perez a donné un certain nombre d’interviews à la suite des plans ratés

«Nous travaillons simplement à sauver le football, après cette pandémie. Les revenus de Madrid passent de 900 à 600 millions cette année. Nous avons travaillé très dur sur quelque chose qui satisferait tout le monde – et nous nous attendions à une telle réponse.

Mardi soir, avant le match de championnat de Chelsea contre Brighton, les routes autour de Stamford Bridge ont été inondées de supporters en colère, dont la présence croissante a retardé le coup d’envoi de 15 minutes.

Perez, cependant, a suggéré que les fans de Chelsea étaient des plantes, amenées délibérément dans l’ouest de Londres pour protester contre la Super League, ce qui a ensuite déclenché une réaction en chaîne d’abandons.

Il a vu une réaction similaire de la part des supporters de Cadix, que le Real a joué mercredi soir.

Les supporters de Cadix ont fait savoir au monde qui regarde – et à Perez – ce qu’ils pensaient de la Super League

Mais Perez a laissé entendre qu’il était sceptique que tout le monde portant une chemise de Cadix à l’Estadio Ramon de Carranza était un vrai fan

Inspiré par les protestations des fans en Angleterre, Cadix a afflué vers le stade pour exprimer sa désapprobation face à l’avidité des propriétaires de clubs

«Qui a amené ces fans de Chelsea à protester? Il n’y avait que 40 fans de Chelsea [to begin with], et je pourrais dire qui les a amenés… comme ici, quelqu’un a donné des maillots de Cadix [against the Super League]. »

Et Perez a reconnu que l’effet domino avait coulé son grand plan.

«Il y avait quelqu’un dans les six clubs anglais qui n’avait pas beaucoup d’intérêt. Cela a commencé à affecter les autres, il y avait de la peur. L’un des clubs anglais n’a jamais été vraiment convaincu.

«Il y avait une campagne, totalement manipulée, que nous allions finir les ligues nationales. Que nous mettions fin au football, c’était terrible. Mais nous travaillions pour que le football survive.

«Il y a des gens qui ont des privilèges qui ne veulent pas les perdre et qui sont prêts à diriger des clubs, même si quand les clubs seront ruinés, ils perdront leurs privilèges.»

«Les clubs anglais ont essayé de faire quelque chose, mais on leur a dit qu’ils tuaient le football. Mais il n’y a pas d’autre solution que la Super League. Ou quelqu’un invente autre chose.

Un grand nombre de supporters protestent contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

«Ils partent parce que l’UEFA a organisé un spectacle, ce qui m’a surpris. Je ne veux pas entrer dans le vif du sujet avec le président de l’UEFA, mais il doit pouvoir parler. C’était comme si nous avions lancé une bombe atomique. Ils ne nous ont pas laissé expliquer, car ils ne voulaient rien changer.

«Il est impossible qu’en Angleterre, les six perdent de l’argent et les 14 gagnent de l’argent. En Espagne, les trois premiers perdent de l’argent et les autres gagnent de l’argent. Cela ne peut pas continuer – pour le moment, les riches sont ceux qui perdent de l’argent. »