Florentino Perez entre en contact direct avec le président de Levante concernant Jorge De Frutos—Rapport

Florentino Perez a été en contact direct avec le président de Levante, Francisco (Quico) Catalan, pour discuter d’un éventuel transfert de Jorge De Frutos, selon SuperDeporte, basé à Valence. Les deux clubs chercheraient à conclure un accord similaire aux négociations positives conclues avec Keylor Navas.

En raison des restrictions du fair-play financier, Levante cherche à lever environ 16 millions d’euros. Deux acteurs ont été identifiés comme consommables pour réaliser ces fonds – Jorge De Frutos et Enis Bardhi. Levante a acheté De Frutos au Real Madrid la saison dernière. Le joueur a été vendu pour une somme modique, environ 1,8 million d’euros, Madrid conservant 50% de sa propriété.

Le pur ailier droit a connu une saison sensationnelle. Selon les données de FBref, De Frutos a terminé 5e pour tous les joueurs de la Liga en xA pour 90, passes décisives attendues pour 90 minutes. Toni Kroos et Lionel Messi devançaient le joueur de 24 ans. De Frutos a terminé la saison avec 4 buts et 12 passes décisives, une grande partie de cette production provenant du banc en tant que substitut d’impact.

Le rapport de SuperDeporte indique que l’avenir de De Frutos dépend probablement de l’avenir de Lucas Vazquez. Il n’est pas encore clair si une résolution sera trouvée avec ses négations de renouvellement de contrat et si aucun accord n’est trouvé, Madrid cherchera à utiliser son intérêt pour De Frutos.

Ayant joué pour Castilla et étant resté «associé» au Real Madrid via des prêts à Valladolid et au Rayo, De Frutos se qualifie en tant que joueur «associé-entraîné» en ce qui concerne les règles de construction de l’équipe de l’UEFA. Cette distinction, associée à sa nationalité espagnole (remplissant un autre quota), à la propriété que Madrid conserve et à son niveau de jeu globalement élevé, a converti Jorge De Frutos en une cible de transfert facile.