Florentino Pérez et Andrea Agnelli, à Barcelone… Sommet pour la Super League ?

08/07/2021

Le à 13:35 CEST

Le sujet de la Superliga peut prendre une tournure à partir de ce week-end, quelques heures après que le FC Barcelone a annoncé les adieux officiels de Leo Messi.

Tel que rapporté et enseigné par Deportes Cuarto, les présidents de la Juventus et du Real Madrid, Andrea Agnelli et Florentino Pérez, Ils sont à Barcelone en ce moment samedi et ils pourraient rencontrer Joan Laporta du Barça lors d’un sommet de Super League.

Pour le moment, la raison principale de la réunion des trois présidents n’est pas connue, mais les images et les rumeurs des dirigeants de l’aéroport de Prat se sont rapidement propagées à travers les réseaux sur la possibilité que ce soit pour la Super League, et c’est Barça, Madrid et Juventus Ce sont les trois seuls clubs qui sont restés fidèles au projet annoncé par Florentino Pérez.

Un Laporta qui a sûrement eu quelques jours occupés depuis qu’il était président du Barça.

Agnelli, à Barcelone

| quatre sports