Florentino Perez et Joan Laporta: une rivalité renouvelée

«Il est trop facile de se souvenir des victoires et d’oublier les défaites. La victoire est le but et la gloire. La défaite est douloureuse. Serait-il étonnant que nous ayons un biais de mémoire sélectif en faveur de la victoire et que nous trouvions préférable de mettre de côté la défaite dans un coin sombre et négligé de l’esprit? (Football: la philosophie derrière le jeu par Stephen Mumford, 2019).

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux incontournables de l’Espagne qui ont souvent (sinon toujours) dicté la qualité du football dans la région. L’illustre présence du Real Madrid au sommet espagnol et européen a construit la stature du club au fil des ans. Barcelone est en retard dans les deux cas, mais pas si loin. Ce n’est en aucun cas un euphémisme: le glamour, la finesse, les listes de stars et la popularité mondiale de ces superpuissances européennes sont le plus souvent attribuables à leurs réussites.

Joan Laporta – le président nouvellement élu du FC Barcelone – a trouvé Florentino Perez comme son homologue en 2003 lorsqu’il a pris la direction du club catalan. Pendant le règne de sept ans de Laporta (juin 2003 – juin 2010), Florentino Perez (juin 2000 – février 2006) a démissionné de la présidence du Real Madrid, Luis Gómez-Montejano (avril 2006 – juillet 2006) a pris en charge dans un rôle intérimaire, Ramon Calderon ( Juillet 2006 – janvier 2009) a été élu, puis il a quitté le club aux mains du président par intérim Vicente Boluda (janvier 2009-mai 2009).

À l’été 2009, Florentino Perez a été réélu juste au moment où Barcelone a remporté le triplé. Depuis que Florentino a repris ses fonctions, il a vu le premier passage de Laporta prendre fin en 2010 et a vu deux autres présidents de Barcelone démissionner pour irrégularités internes. Sandro Rosell (juillet 2010 – janvier 2014) et Josep Maria Bartomeu (janvier 2014 – octobre 2020) ont finalement été arrêtés et, en 2021, Laporta a réapparu en tant qu’homologue de Florentino. Cependant, les réalités des deux clubs sont des années-lumière en dehors du moment où Florentino Perez et Joan Laporta sont devenus présidents pour la première fois.

Leurs plus grandes réussites ne s’entremêlent pas vraiment avec les précédents séjours. Ils sont sur une chronologie plus exclusive. Le Barcelone de Laporta n’a pas remporté le triplé contre le Madrid de Florentino. De même, lors de la course ravageuse de Madrid en UEFA Champions League de 2014 à 2018, Barcelone avait un président différent. Barcelone a remporté deux titres de la Liga (2004-05 et 2009-10), un titre de Copa del Rey (2010) et un titre de Supercopa de Espana (2005) tandis que Laporta et Florentino étaient présidents de leurs clubs respectifs en même temps. Au cours de leurs mandats coïncidants, le Real Madrid n’a remporté un titre de Supercoupe d’Espagne qu’en 2003-04. En 2021, les deux présidents ont des défis contrastés mais tout aussi difficiles pour rendre leurs clubs plus compétitifs dans un climat économique hostile au football, c’est le moins qu’on puisse dire.

Leurs styles présidentiels ne pouvaient pas être plus différents les uns des autres. Joan Laporta a pensé qu’il serait bon pour sa campagne de relations publiques (avant les élections du FC Barcelone) d’avoir un panneau géant avec sa photo près de la zone de rénovation du stade Santiago Bernabeu. Il est assez sûr de dire que Florentino dans sa journée la plus folle, n’envisagerait pas d’avoir un panneau d’affichage géant avec ce visage dessus, près du Camp Nou juste pour « pimenter » le match des relations publiques.

Photo par OSCAR DEL POZO / . via .

La flamboyance de Florentino sur le marché des transferts est presque éteinte maintenant. Toute sa campagne présidentielle en 2000 a été construite autour de la signature de Luis Figo de Barcelone. Son projet en 2009 a vu le Real Madrid signer deux gagnants du Ballon D’or dans la même fenêtre. Le mercato colossal de Madrid de l’été 2009 a même attiré l’attention de l’Église catalane.

Laporta a affirmé en 2009 que les dépenses de Madrid ne l’inquiétaient pas, insistant: «Je suis terriblement tranquille». Mais quand même, il se plaignait que la politique de signature de Madrid était «impérialiste» et «arrogante». Les médias catalans ont éclaboussé les mots «scandale», «honte» et «honteux» sur leurs couvertures et même l’Église catalane a exprimé son dégoût. (Peur et dégoût en Liga par Sid Lowe, 2013)

Photo: Thomas Pictures / Jean Paul Thomas / Icon Sport via .

En 2021, Florentino se concentre davantage sur son projet pour les jeunes, finissant la rénovation du stade Santiago Bernabeu et assurant la stabilité économique du club. Le projet jeunesse du Real Madrid ne s’est pas concrétisé selon son plan initial pour diverses raisons. Le projet sportif actuel ne semble pas être sur la même longueur d’onde avec le besoin constant du club de réussir au plus haut niveau. La rétention des talents a également été un problème. Trouver l’équilibre entre un projet jeunesse durable et gérer les attentes de livraison d’argenterie à tout prix, sera le plus grand défi de Florentino dans les années à venir.

Barcelone est confrontée à une crise économique et organisationnelle plus importante, mais elle se bat toujours pour un doublé national d’ici la mi-mars 2021. Lionel Messi est une fois de plus en grande partie responsable de la montée en flèche de Barcelone en Copa del Rey et en Liga cette saison. Le convaincre de continuer à Barcelone serait la première priorité de Laporta. Les débuts de Messi et ses années florissantes pour être un batteur du monde – tout cela s’est passé pendant le premier passage de Laporta. Les scènes de l’inauguration de Laporta en 2021 encourageraient les fidèles Blaugrana, mais nous devrons peut-être encore attendre la fin de la saison pour connaître l’avenir du capitaine de notre rival.

Dans un épisode récent du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani a expliqué que le deuxième retour à la maison de Laporta pourrait en fait être une bonne chose pour le Real Madrid. Madrid et Barcelone se sont déjà poussés mutuellement à devenir de meilleures versions d’eux-mêmes. Ils ont même poussé leurs joueurs à être meilleurs parmi leurs pairs. Le duel Cristiano Ronaldo – Leo Messi était à son apogée lorsque les deux ont joué en Liga. Cette rivalité n’a jamais atteint des sommets similaires lorsque Ronaldo a joué dans d’autres ligues. El Clasico a été un point de référence dans la culture et la politique espagnoles. La partie la plus saine est peut-être l’envie de construire une meilleure version du Real Madrid afin qu’il puisse rivaliser sans crainte contre une meilleure version de Barcelone. Parmi les nombreux éléments de la rivalité renouvelée entre Florentino Perez et Joan Laporta, nous devons faire attention à la façon dont ils élaborent leur prochain plan pour rendre chaque club meilleur que ce qu’il est actuellement.