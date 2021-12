Florentino Perez (et Managing Madrid) : « Nous vous envoyons tout notre amour »

Ce n’est rien d’autre qu’un message d’amour et de bons voeux. Veuillez utiliser les commentaires pour diffuser ces bonnes vibrations à vos camarades madrilènes !

Comme c’est la tradition dans les bureaux du Real Madrid, le club a participé à sa séance photo annuelle et à ses messages aux fans. Des basketteurs, ainsi que des footballeurs du Real Madrid des équipes féminine et masculine, étaient présents aux côtés des membres du conseil d’administration et du personnel d’entraîneurs.

« Du Real Madrid nous vous envoyons tout notre amour, notre affection et notre solidarité en ces dates spéciales », a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Perez. « Ce sont des moments encore difficiles dans lesquels nous souhaitons transmettre toute notre force et tous nos encouragements, notamment à ceux qui en ont le plus besoin. Nous voulons partager un message d’enthousiasme et espérons retrouver la normalité que nous espérons tous. Nous sommes convaincus que nous allons surmonter ce défi pour continuer à vivre ensemble de nombreuses joies et de nombreuses réussites ». « Notre engagement est de continuer à travailler pour que tous les Madridistas soient fiers de nos équipes et que nous puissions continuer à profiter de nouveaux triomphes et de nouveaux titres. Bonnes vacances et que la nouvelle année nous apporte santé, travail et bonheur pour tous. »

Carlo Ancelotti a également envoyé un message.

« Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en compagnie de vos familles et de vos proches », a déclaré Ancelotti. « Nous partageons l’illusion et l’espoir avec tous les fans de Madrid de profiter de tous nos rêves ensemble. Joyeux Noël et bonne année à tous.

Des joueurs, Benzema et Ivana ont pris la parole.

« En ces dates spéciales, au nom de toute l’équipe, je veux vous envoyer un message de confiance et de force », a déclaré Benzema. Ensemble, nous essaierons de réaliser tous nos rêves. Joyeuses Fêtes et bonne année.”

« Au nom des joueurs du Real Madrid, joyeuses fêtes », a ajouté Ivana. « Unis, nous sommes plus forts. Nous allons affronter les défis de la nouvelle année avec tout l’enthousiasme.