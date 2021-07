Florentino Pérez fait le point sur l’été : « Nous travaillons avec professionnalisme, créativité et solidarité »

David Alaba a été officiellement présenté comme joueur du Real Madrid et le président du club Florentino Pérez a prononcé un discours lors de la cérémonie d’introduction de l’Autrichien. Avant d’accueillir le joueur au Real Madrid, Pérez a parlé en termes généraux de ce que signifie l’arrivée du joueur.

Il a déclaré: “Chaque fois que de grands joueurs arrivent dans notre club, les Madridistas se sentent spéciaux et ont beaucoup d’espoir. C’est un de ces jours. Cette arrivée coïncide avec le début d’une nouvelle ère, avec Carlo Ancelotti comme entraîneur. Nous voulons que nos membres et nos fans soient fiers du travail, du talent et des efforts de nos joueurs. »

Il a poursuivi: “Je veux m’adresser aux fans, aux nôtres et aux autres. Le football est très différent sans eux. Heureusement, à cause de la science, des vaccins et des agents de santé, nous devrions les retrouver bientôt dans les gradins. Nos fans sont notre principale motivation. Nous avons subi et continuons de subir les effets de la pandémie, qui a affecté nos vies et le football en général. Le Real Madrid travaille avec professionnalisme, créativité et solidarité. Personne ne devrait douter que nous affronterons l’avenir avec plus de force et de dévouement que jamais pour réaliser les rêves de nos millions de fans. On n’abandonne jamais au Real Madrid. Nous sommes le club avec 13 coupes d’Europe et plus de trophées que tout autre club. Pour nous rendre plus forts, nous accueillons aujourd’hui un grand joueur qui rêve de porter le maillot du Real Madrid. Aujourd’hui, nous accueillons un footballeur extraordinaire, David Alaba.

Pérez, comme il le fait toujours lors de telles présentations, s’est alors tourné vers le joueur pour s’adresser directement à lui. Il a déclaré au défenseur: “Cher David, je vous remercie d’avoir choisi le Real Madrid pour continuer à ajouter à la grandeur de votre carrière. Vous venez d’un grand club, celui qui est un de nos amis. Vous y avez réalisé des choses extraordinaires. Vous êtes sans aucun doute une grande légende du Bayern Munich. Vous venez au Real Madrid avec la plus grande reconnaissance et admiration de tous les fans de football. C’est un jour très spécial pour vous, avec toute votre famille ici. Vous avez maintenant un défi passionnant devant vous, remporter des titres avec le Real Madrid et faire partie de l’incroyable histoire de notre club. Vous aurez le soutien de nos fans et vous ressentirez ce soutien au Bernabéu, qui sera bientôt le stade le plus moderne et le plus spectaculaire du monde. Bienvenue dans votre nouvelle maison.