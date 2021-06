Florentino Perez : “Je n’ai pas lu la lettre de Zidane et ce n’est pas lui qui l’a écrite”

Florentino Perez a accordé une interview à Jose Ramon de la Morena sur le programme El Transistor d’Onda Cero où il a discuté du nouveau Santiago Bernabeu, des départs de Ramos et Zidane, d’Ancelotti, de la revitalisation de l’équipe, etc. L’interview a pris de nombreux rebondissements alors que Jose Ramon de la Morena avait du mal à poser des questions engageantes, Florentino appelant le présentateur à plus d’une occasion.

L’intégralité de l’interview a été retranscrite ci-dessous :

Le nouveau Santiago Bernabéu

“Le nouveau Santiago Bernabeu sera prêt d’ici la fin de 2022. Les travaux au Bernabeu ont été planifiés pour que les fans puissent assister aux matchs pendant que la construction se poursuit en même temps.”

Sergio Ramos

« J’aime Sergio Ramos comme un fils. Je l’ai amené à Madrid en 2005 — nous avons passé 16 ans ensemble. Alors oui, ses adieux ont été un mauvais jour pour moi. Pourquoi ne l’ai-je pas rejoint à la conférence de presse ? Je ne rejoins jamais les joueurs aux conférences de presse. Jamais. Pas même lorsque nous signons un joueur – je fais partie de leur présentation, mais la conférence de presse est séparée. »

« J’admire Sergio Ramos, c’est une légende pour nous. Je l’aime comme s’il était mon fils. Je lui ai dit que l’offre avait une date limite et il ne l’a pas admis. Je n’entrerai pas dans qui a raison. Il y a des nuances, tout le monde le sait. Je suis ici pour parler de l’avenir, pas du passé. Sergio reviendra un jour à un autre titre.

Zidane

« Si j’étais surpris après le départ de Zidane ? Non, je le connais. Je m’y attendais après cette saison difficile. Pensez-y, si vous deviez faire 4 conférences de presse par semaine avec certaines des questions qui vous sont posées. C’est fatiguant. J’ai passé un après-midi à essayer de le convaincre. Je me suis battu pour qu’il reste, j’ai essayé de le convaincre, mais il a décidé de partir.

« Si vous demandez la même chose à Zidane 8 fois à chaque conférence de presse pendant un an, bien sûr, il se fatigue. Je ne pense pas qu’il ait un problème avec moi. Je n’ai pas lu la lettre. Je ne pense pas qu’il ait été écrit par lui, quelqu’un l’a écrit pour lui.

« Zidane a le rêve de devenir un jour le manager de la France. J’aime toujours Zidane. S’il veut revenir, c’est toujours sa maison.

Iker Casillas adieu

« L’affaire Casillas n’était pas à cause de moi. Un groupe minoritaire l’a sifflé et cela m’a fait du mal. Les choses ne se sont pas bien passées, je l’ai appelé et lui ai dit qu’il fallait faire un acte. Il a dû dire au revoir.

« … ces questions sont très aléatoires. Dans quel but? Pourquoi faut-il toujours sortir ce qui n’est pas important ? Pourquoi n’obtiennent-ils pas les clics ? Si les supporters madrilènes sont contents de Zidane. Maintenant, il soulève la question de Casillas…”

Il y a un dialogue de deux minutes dans l’émission où Florentino Perez et Jose Ramon de la Morena se disputent sur la gravité des questions posées.

Ancelotti, l’effectif actuel et Mbappe

« Ancelotti n’était pas un troisième ou un quatrième choix. Nous n’avons jamais parlé avec Conte, Allegri ou Pochettino. Nous sommes ravis du retour d’Ancelotti et Pintus. Un nouveau cycle démarre. Nous avons une grande équipe. Madrid travaille toujours pour avoir le meilleur. Nous avons des jeunes formidables qui doivent être valorisés.

« Il faut s’occuper des jeunes et travailler avec eux. Regardez notre défense; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo ; ils sont tous arrivés très jeunes, adolescents, puis ils sont devenus la meilleure défense de l’histoire du Real Madrid. Ils peuvent venir quand ils ont 18 ans, mais il faut attendre et avoir de la patience. »

« Mbappé ? Ce n’est pas un joueur du Real Madrid donc je ne peux pas parler de lui. Je sais ce que veulent les fans. Nous travaillons sur une reconstruction. Vous savez tous qui je suis. Tu sais ce que je peux faire. Les gens me font confiance parce qu’ils savent ce que je peux faire. Ils savent que j’ai les meilleurs joueurs du monde. Mbappe est un joueur du PSG et ça doit être respecté, tu sais que je ne peux pas parler de lui. Je ne parlerai pas de Mbappé et Haaland.

Varane

Je ne sais pas ce qui va se passer avec Varane. Il est dans l’Euro maintenant et nous lui parlerons à son retour. Nous n’avons reçu aucune offre pour Varane. S’il veut partir, il le dira.

Marcelo, Bale, Brahim

« Marcelo sera le capitaine de notre première équipe. Il est difficile de trouver un autre arrière gauche comme Marcelo. Lui et Roberto Carlos ont été les meilleurs de l’histoire.

“Balle? C’est un grand joueur. Quand je pense à Bale, je pense à Kiev. Je me souviens des finales qu’il nous a remportées.

“Brahim Diaz a développé son talent de footballeur à Milan. S’il ne peut pas être ici, il continuera à se développer là-bas.

La Super Ligue européenne

« Qu’est-ce qui a échoué en Super League ? Rien, nous travaillons toujours. Pourquoi l’UEFA devrait-elle nous dominer ? Les fans règnent sur le football. C’est pourquoi nous avons commencé la Super League, avec les 12 clubs avec le plus de fans en Europe. Il [a controlling third party like UEFA] n’arrive pas en NBA, ni dans les tournois de tennis, ni dans les tournois de golf. La Super League est créée pour que les clubs ayant le plus grand impact puissent jouer. Et il y a de la place pour tout le monde”.

« Il y a des jeux que personne ne regarde et qui ne rapportent pas d’argent. Ceux qui génèrent plus d’argent doivent jouer. C’est une ligue ouverte où les ligues nationales ne disparaîtront pas.

« Vous regardez les audiences télé pour certains jeux, il n’y en a pas. La Super League n’est fermée à personne et ne veut pas non plus enlever les mérites sportifs, mais certaines équipes devront commencer. Nous prenons ceux qui ont le plus de followers car ce sont eux qui achètent le mieux.

« Les équipes anglaises se sont senties mises sous pression par l’UEFA, et elles ont signé quelque chose qu’elles ne sont pas autorisées à signer. Ceferin a essayé de nous expulser de la Ligue des champions, mais les tribunaux lui ont dit que c’était illégal. Et maintenant voyons ce qui se passe. Le football a perdu 8 milliards d’euros, tandis que Ceferin augmentait son salaire. Je n’ai pas parlé avec Ceferin. Ils [UEFA] veulent conserver leurs privilèges. Nous perdons 800 millions et Ceferin augmente son salaire. Dans quel pays vivons-nous ?

Raul

« Nous avions besoin de plus d’expérience et Raul en profite d’année en année. Un jour, cela arrivera – il a toutes les qualités dont vous avez besoin pour entraîner le Real Madrid. »

Luis Campos

« J’ai lu certaines choses dans la presse, mais ce n’est pas vrai. Luis Campos n’est pas affilié au Real Madrid. Il était avec Mourinho, mais pas depuis.”