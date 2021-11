Florentino Perez : « Le temps viendra où les 30 meilleurs clubs d’Europe appartiendront à des pays »

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s’est entretenu avec les membres du conseil d’administration du club avant l’assemblée générale de la ville du Real Madrid.

Perez a parlé de la Super League européenne et de son inquiétude quant à l’avenir du football, entre autres.

« En 1955, la Coupe d’Europe a été créée et c’était la même situation qu’aujourd’hui », a déclaré Perez. « Le football doit être joué en fonction des mérites et des ressources dont vous disposez »,

« Et vous devez avoir les principes de l’UE : solidarité, compétition et fair-play. Nous devons régler le problème et je me battrai pour cela.

Perez a expliqué qu’il était très fier de s’assurer que le club fonctionne à son propre profit et qu’il s’inquiétait des difficultés du Real Madrid à rivaliser avec des clubs privés.

« Je m’efforce de [financial] la gestion [of the club] être la chose principale, pas l’argent que vous obtenez d’ailleurs », a expliqué Perez. « Le temps viendra où les 30 meilleurs clubs d’Europe appartiendront à des pays.

« Ce n’est pas le principe de l’Union européenne. Je suis venu ici pour me battre et je me bats depuis que je suis arrivé.

Perez a également évoqué le fait qu’un club comme le PSG se trouve dans un endroit où il peut facilement rejeter une offre de 200 m pour un joueur qui le quittera gratuitement.

« Nous devons remplir nos contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs joueurs »,

« Mais il faut pouvoir se les payer. Maintenant, vous offrez 200 millions [euros] et ils ne vendent pas.

« Quand ils terminent leurs contrats, c’est mieux, mais en ce moment, il y a beaucoup de clubs soutenus par l’État et ils ne veulent pas vous vendre de joueurs. »