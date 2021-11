Florentino Perez : « Peut-être qu’on doit rappeler à l’UEFA qui est le Real Madrid, on ne cédera pas »

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s’est entretenu avec les socios avant l’Assemblée générale du club en 2021, où les membres du club doivent approuver le budget et les différentes décisions prises par le club au cours des derniers mois.

Naturellement, Perez a parlé de la Superleague européenne et a livré quelques citations intéressantes.

« La Superleague n’est pas seulement une nouvelle compétition, c’est bien plus, il s’agit d’essayer de changer la dynamique du football, c’est une question de liberté pour que les clubs puissent contrôler leur destin. Il s’agit de fair-play financier et c’est le projet qui garantira que c’est quelque chose de réel pour empêcher les clubs d’obtenir un soutien indiscriminé. Malgré les rapports toxiques, ce projet n’ira de l’avant que s’il est compatible avec les ligues nationales. Aussi fou que cela puisse paraître, le Real Madrid et Chelsea ne s’étaient jamais affrontés en Ligue des champions. L’UEFA a rejeté toute sorte d’idée ou de plan, les clubs ont été menacés, leurs présidents ont été insultés tout au long du président de l’UEFA. Tout était bon pour se débarrasser de la Superleague. Peut-être devons-nous rappeler à l’UEFA qui est le Real Madrid. Santiago Bernabeu a subi des menaces publiques pendant deux ans après avoir créé la Coupe d’Europe. Nous ne céderons pas », a déclaré Perez tandis que les socios lui ont fait une ovation debout.

Perez a également expliqué comment le nouveau Bernabeu aura un impact sur l’avenir du club.

« Ce sera un coup de pouce clé, cela changera complètement le concept du stade », a-t-il déclaré. « Plus de 1 000 travailleurs sont là quotidiennement et nous devons les remercier. La rénovation est cruciale pour nous afin d’obtenir de nouvelles ressources qui seront également cruciales pour que nous restions compétitifs, étant donné que le football traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire », a-t-il expliqué.

Le président a également partagé quelques mots sur Zinedine Zidane, Sergio Ramos et Raphael Varane, trois membres cruciaux de l’équipe à trois tours de la Ligue des champions qui ont quitté le club l’été dernier.

« Zidane est l’une des plus grandes légendes de notre histoire, il compte 11 titres en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Ramos, notre capitaine éternel et le meilleur défenseur de l’histoire du jeu. L’homme de La Decima, 22 titres. Il sera toujours l’une des plus grandes icônes et légendes du club. Et aussi Varane, qui a laissé sa marque et a gagné le soutien et l’admiration de tous », a-t-il ajouté.