Florentino Pérez, premier président de la Super League européenne

19/04/2021 à 01:00 CEST

La Super League européenne a déjà son premier président. Florentino PérezMandat maximum du Real Madrid et l’un des plus grands promoteurs de la compétition, il sera en charge d’occuper le poste lors des premiers pas de la nouvelle ligue des meilleurs clubs d’Europe.

Dans le communiqué officiel que le Real Madrid a partagé, Florentino a assuré que “nous allons aider le football à tous les niveaux à prendre sa juste place dans le monde. Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de 4 000 millions d’adeptes et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre aux souhaits des fans. ”

Florentino n’est cependant pas le seul grand président du football européen en charge de la nouvelle grande compétition. Andrea Agnelli, président de la Juventus, et sera l’un des vice-présidents de la Superliga: “Nos 12 clubs fondateurs représentent des milliards de fans à travers le monde. Nous nous sommes réunis à ce moment critique pour transformer la compétition européenne, en donnant au sport que nous aimons une fondation durable pour l’avenir, en augmentant considérablement la solidarité et en donnant aux fans et aux joueurs amateurs un rêve et des matchs de qualité maximale qui nourriront sa passion. pour le football », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Tournés vers l’avenir, les clubs fondateurs Ils espèrent s’entretenir avec l’UEFA et la FIFA à la recherche des meilleures solutions pour la Super League. et pour l’ensemble du football mondial.