Florentino Perez réélu président du Real Madrid

Florentino Perez a «remporté» lundi son cinquième mandat consécutif en tant que président du Real Madrid et, sauf catastrophe, continuera à occuper ce poste jusqu’en 2025.

La figure de proue de longue date du Real Madrid a confirmé sa candidature au comité électoral du club plus tôt ce mois-ci et, malgré les allusions de Vincente Boluda et Enrique Riquelme, aucun autre candidat ne s’était inscrit à la date limite de lundi. C’est la troisième élection consécutive que Perez remporte sans opposition, son dernier challenger prenant la forme de Lorenzo Sanz à l’époque Galactico.

C’est une mauvaise réflexion sur le processus démocratique qui est censé être l’un des principaux avantages du modèle de propriété du Real Madrid socio, en particulier après un processus électoral aussi houleux chez les rivaux du Clasico, Barcelone, cette année.

Florentino Pérez sera élu sans opposition comme seul candidat à la présidence du Real Madrid pour la troisième élection successive. Il fait suite à un changement de règlement du club – dirigé par Pérez – en 2012 pour rendre un défi presque impossible. Ce n’est pas exactement un phare de la démocratie, n’est-ce pas. https://t.co/vEZ2awihbn – Colin Millar (@Millar_Colin) 10 avril 2021

La hausse des dépenses et les lois sportives strictes introduites en 1990, ont rendu le rôle présidentiel plus exclusif avec les candidats tenus d’apporter une garantie bancaire de 15% des dépenses du club pour l’année suivante et d’assumer 100% des pertes de l’équipe (le club gagnait plus que cette garantie bancaire sur le dernier mandat de Perez, il n’était pas tenu de faire cet engagement) Hors rénovation du stade, 15% des dépenses du Real Madrid pour la saison dernière s’élèvent à 100 millions d’euros.

En 2012, le Real Madrid a adopté plus de restrictions sur qui pouvait diriger le club avec des candidats désormais tenus d’être espagnols et d’avoir été socios pendant 20 années consécutives (à l’origine, c’était 10 ans). Contrairement à d’autres clubs socio-dirigés (comme Barcelone), Los Blancos est également l’un des rares clubs à exiger une garantie bancaire avant l’élection et vous ne pouvez avoir aucune aide tierce. Malgré l’adoption de l’assemblée générale, les changements sont assez controversés et ont même été portés devant les tribunaux par un groupe de socios en 2017.

En vérité, le monopole de Perez ne fait qu’effleurer la surface des défis administratifs auxquels le Real a été confronté au cours des trois dernières décennies. Ses prédécesseurs, Ramon Mendoza et Lorenzo Sanz, ont plongé le club dans l’endettement dans les années 1990 et l’ont caché du compte de l’équipe tandis que l’élection de Ramon Calderon en 2006 reste entourée de controverses.

En bref, il semble assuré que Perez sortira à sa guise au Real Madrid et, à 78 ans, ce jour-là ne sera peut-être pas trop loin. Heureusement, sa règle incontestée a été très heureuse jusqu’à présent.