Florentino Perez s’attend à obtenir son souhait et à obtenir le prêt de janvier pour l’homme de Man Utd

Le Real Madrid devrait faire un pas pour signer l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani dans la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport en Espagne.

Le président des Blancos, Florentino Perez, serait un grand admirateur de l’attaquant uruguayen.

L’avenir de Cavani à Old Trafford semblait loin d’être assuré à la fin de la saison dernière. Le joueur de 34 ans semblait déterminé à retourner en Amérique du Sud. Ole Gunnar Solskjaer a cependant réussi à faire signer à l’attaquant un nouveau contrat d’un an.

Solskjaer est ensuite allé débarquer Cristiano Ronaldo, qui a été le fer de lance de l’attaque de United jusqu’à présent.

On ne sait pas si Solskjaer a donné à Cavani des garanties de temps de jeu, mais le joueur était lié à un départ du club à la fin de la fenêtre de transfert d’août.

Barcelone aurait été en train de préparer une offre pour Cavani.

Selon Mundo Deportivo, via Sport Witness, Le Barça était à la recherche d’un nouvel attaquant. Et Le journaliste de RAC1 Gerard Romero a rapporté le Barca étaient en « négociations très avancées » avec Cavani avant un accord tardif pour le signer.

L’accord ne s’est jamais concrétisé et Fabrizio Romano a déclaré que la décision de rester était “confirmée par toutes les parties impliquées”.

Cavani ou Ronaldo ?

Maintenant que le Real Madrid est venu à la table, avec Reportage El Nacional Perez voulait que Cavani soit prêté en août.

Radamel Falcao et Pierre-Emerick Aubameyang étaient les autres noms sur la table pour le Real, selon le rapport.

L’entraîneur Carlo Ancelotti, qui a été nommé en juin. n’était pas aussi enthousiaste et il a finalement prévalu avec Eduardo Camavinga, le seul ajout au Bernabeu.

L’intérêt de Perez reste cependant et le rapport indique que Perez réalisera probablement son souhait. Et avec Falcao et Aubameyang « déjà très difficiles », le Real « se concentrera sur Cavani ».

Que Cavani soit ou non réceptif à l’idée dépendra probablement de son temps de jeu à United. Il vient de rentrer de blessure et est apparu comme un remplaçant tardif dans la défaite d’Aston Villa. Il était également un remplaçant tardif lors de la victoire tardive de mercredi contre Villarreal.

L’hôte de Solskjaer, Everton, samedi. Il sera intéressant de voir si Ronaldo, 36 ans, obtient son sixième départ en trois semaines ou si Solskjaer se tourne vers Cavani.

