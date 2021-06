Florentino Pérez : « Sergio, tu seras toujours l’homme de la Décima »

Au début de la cérémonie d’adieu de Sergio Ramos jeudi, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a prononcé un discours pour remercier le capitaine. Il a parlé des réalisations de Ramos depuis son arrivée en 2005 et a félicité le joueur pour tout ce qu’il a donné au club.

Pérez a déclaré : « C’est un grand jour. Nous avons eu de nombreuses années et des matchs avec Sergio, et aussi beaucoup de respect. Je me souviens du 8 septembre 2005, lorsqu’il est arrivé pour être présenté comme un jeune de 19 ans. Il était déterminé à conquérir le monde. Il a été ma première signature espagnole pour le Real Madrid. C’était une signature, comme nous le savons tous, ce n’était pas facile, mais il a continué à définir et à gérer pendant 16 ans. »

Le président a poursuivi : « Je suis tellement fier de ce que vous avez accompli. Vous avez été une référence pour nos fans et vous êtes sans aucun doute l’une des légendes du Real Madrid. Vous avez été notre capitaine emblématique. Les madrilènes vous porteront toujours dans leur cœur. Vous êtes un joueur qui n’abandonne jamais. Merci pour ce que vous avez donné à ce club et pour avoir défendu notre badge. Sergio, tu seras toujours l’homme de la Décima, de la 93e minute à Lisbonne.

Pérez a ensuite énuméré les réalisations de Ramos avec le club. Il a déclaré : « Au total, vous avez remporté 22 titres. Cela fait de vous, avec Marcelo, le joueur du Real Madrid avec le plus de titres de l’histoire derrière Paco Gento. Vous avez marqué 101 buts, un nombre impressionnant pour un défenseur et joué 671 matchs. Vous serez à jamais l’un de nos grands capitaines. Aujourd’hui, tous les madrilènes, moi avant tout, vous remercient d’avoir ajouté à la légende du club et fait admirer le Real Madrid dans le monde. Ce n’est pas une journée facile parce que vous avez été quelqu’un de vraiment spécial pour moi et parce que vous et moi avons vécu et souffert ensemble l’histoire du Real Madrid. Je veux que tu sois heureux. Vous savez que ce sera toujours votre maison.

Pérez a ensuite remis à Ramos un badge doré et des photos ont été prises avec les trophées que Ramos a remportés pendant son séjour au club.