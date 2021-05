Florentino tentera également d’imposer des sanctions aux “ déserteurs ” de la Superliga

05/07/2021

Quelques heures après que l’UEFA a accueilli à nouveau les fondateurs des ‘9’ qui ont quitté la Superliga Deux jours après son annonce, le New York Times a publié que, une fois que la plus haute organisation européenne de football a également confirmé les sanctions à leur encontre, ceux qui restent dans l’idée de continuer avec le championnat, c’est En d’autres termes, Madrid, La Juventus et le Barça, avec Florentino Pérez à la tête du projet, auraient déjà signalé qu’ils chercheraient un moyen légal d’imposer des sanctions à ceux qui ont décidé d’abandonner le projet.

L’UEFA a menacé de lourdes sanctions pour ces trois clubs qui n’ont pas reconnu leur erreur, mais compte tenu de cela, également selon la source citée, ils essaieront d’enquêter afin de présenter un argument plus large contre l’influence de l’UEFA sur le football interclubs en Europe. système judiciaire. Ils disent qu’ils essaieront de montrer que les règles actuelles du football sont incompatibles avec les lois sur la concurrence et le libre-échange.

Dans une lettre envoyée jeudi, ces trois auraient accusé les équipes qui avaient publiquement déclaré leur intention de quitter la Super League d’avoir commis: “Une violation substantielle de l’accord fondateur“, à laquelle il a suivi:” Ils nous ont causé des dommages importants, qui continuent de s’accumuler. “

Bien que le même texte indique que vos options pour imposer ces sanctions peuvent être limitées, car le retrait de 9 clubs peut entraîner la liquidation de l’entité.

La polémique est servie et dans les prochaines heures ou jours, nous verrons si l’UEFA décide des sanctions qu’elle envisage pour Madrid, la Juventus et le Barça. Les mêmes informations indiquent également que cela pourrait conduire à une non-participation aux deux prochaines éditions de la Ligue des champions, mais sans aucune confirmation officielle, tout est spéculation.