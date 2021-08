Florentino, un magicien au cor même quand ça ne sort pas bien

29/08/2021 à 02h25 CEST

pari

L’opération Mbappé semble viser à se régler sur le cor. Le Real Madrid et le Paris Saint Germain maintiennent un pouls pour la star française qui pourrait avoir une solution dans les dernières heures du marché. Les Blancs offrent 170 millions et 10 en variables pour un joueur qui pourra signer gratuitement pour n’importe quel club le 1er janvier. Le club parisien n’a pas répondu à cette offre et se tait en attendant d’obtenir une offre encore plus élevée pour la star de 22 ans. Qu’il soit encore à Paris cette saison est payé pour [1.53], alors que signer pour les blancs est à [2.20].

Avec les épées au sommet et la fermeture du marché mardi prochain à minuit, chez Betfair, nous voulions passer en revue certaines opérations qui ont été résolues sur le klaxon sur le marché des transferts pour les Blancs avec Florentino Pérez – son actuel président maximum – comme président . Tout a commencé à l’été 2002 avec l’arrivée de Ronaldo Nazario au club merengue. A cette époque, la star brésilienne s’était relevée de ses cendres en Coupe du monde en Corée et au Japon, signant un grand tournoi. L’Inter savait qu’ils devaient le vendre car la relation avec l’entraîneur Héctor Cúper était rompue, mais l’offre de Madrid était rare aux yeux des Italiens. Le pouls a duré des semaines jusqu’au dernier jour du marché, Ronaldo a signé pour les Blancs pour 45 millions d’euros.

Trois ans plus tard, un autre 31 août, le Real Madrid a cassé le marché en payant la clause de rachat de Sergio Ramos le dernier jour de marché. Le défenseur, quadruple champion de Ligue des champions avec les Blancs, est arrivé après une négociation difficile avec un Séville qui s’est accroché à sa clause de résiliation. Madrid s’attendait à ce qu’ils se ramollissent, mais il n’y avait aucun moyen. 27 millions d’euros, c’est la somme que celui de Beds a dû débourser pour se libérer de son contrat et entamer une belle carrière en blanc.

Un autre été chargé a été 2014. Gareth Bale était déterminé à jouer pour le Real Madrid et le club blanc s’est retrouvé avec un os. Daniel Levy a forcé les Blancs jusqu’au dernier souffle pour sortir sa star de Tottenham. Enfin, également le dernier jour de bourse, un accord a été trouvé pour le laissez-passer du joueur gallois en échange de 100 millions d’euros. Cette opération a gardé de nombreuses similitudes avec celle de Mbappé en raison des hauts et des bas continus qui se sont produits et parce que le club londonien a cherché à tirer le maximum de la surface de Santiago Bernabéu.

Et l’année suivante survint l’un des cas les plus notoires de toute l’histoire du football. Madrid a passé tout l’été à négocier pour signer le gardien espagnol David De Gea. United n’a cédé que le dernier jour du marché et avec l’heure qui a frappé, ils ont réussi à parvenir à un accord verbal. Les papiers devaient arriver par fax, mais ils ne l’ont pas fait à temps, l’opération étant totalement invalidée. Florentino avait accompli son quatrième miracle, mais la technologie lui a fait défaut cette fois, frustrant une signature qui à long terme a été considérée comme une erreur. Keylor Navas était un élément clé de l’équipe qui a remporté trois champions d’affilée.

Maintenant, la technologie a du mal à jouer un tour à Madrid car les fax sont hors d’usage et les offres sont faites par e-mail. L’équipe blanche, au cas où ça vole, a déjà prévenu le PSG qu’elle voulait trouver un accord avant la journée de clôture ou qu’elle retirerait l’offre de 180 millions pour Mbappé. Florentino a changé sa tactique classique d’attente du dernier jour, mais nous savons tous à quel point ce serait romantique et historique s’il fermait les Français au cor. Le président blanc a pas mal d’expérience en la matière.