Florian Wirtz, clé du Bayer Leverkusen

13/09/2021 à 11h14 CEST

L’attaquant du Bayer Leverkusen Florian Wirtz a joué un rôle clé dans ce début de saison 2021/22 : il ajoute deux buts et trois passes décisives en seulement deux heures de jeu (124 minutes). Aucun joueur des cinq ligues majeures n’a eu un impact plus important que l’attaquant dans les buts de son équipe en si peu de temps jusqu’à présent.

L’Allemand, qui a également fait ses débuts officiels avec l’équipe senior lors de la dernière pause en équipe nationale, est l’un des architectes du bon Bayer Leverkusen qui a été vu en Bundesliga.. Il est tombé en phase finale contre le Borussia Dortmund (3-4) lors de la dernière journée, mais ajoute deux autres victoires et un match nul et est établi dans les positions européennes.

25 – Florian Wirtz du Bayer 04 Leverkusen a été directement impliqué dans un but de la #Bundesliga de cette saison toutes les 25 minutes (2B, 3A en 124 minutes) – aucun autre joueur n’a eu besoin d’aussi peu de minutes par but cette saison (min. 25 minutes jouées) . Efficace. pic.twitter.com/Jxpi6fCDUC – OptaFranz (@OptaFranz) 11 septembre 2021

Le joueur formé dans les catégories inférieures de Cologne est l’un des principaux talents bruts du football allemand : il affronte sa deuxième saison au Bayer Leverkusen à tout juste 18 ans et est l’un des joueurs les plus importants pour Gerardo Seoane.. Formez un grand trident aux côtés de Patrik Shick, sensation européenne, et de Paulinho, un ailier habile et électrique.

Troisième plus jeune débutant avec le Maanchaft

Florian Wirtz a joué ses premières minutes en tant qu’international absolu allemand lors de la pause de l’équipe nationale : Il a fait ses débuts contre le Liechtenstein et a également joué un certain rôle contre l’Arménie (où il a aidé dans le dernier but) et l’Islande, tous résolus avec des victoires.

De cette façon, à 18 ans et 122 jours, il est devenu le troisième plus jeune débutant avec le Maanchaft : seuls Uwe Seeler (17 jours et 345 jours) et Jamal Musiala (18 ans et 27 jours) l’ont dépassé.. L’ailier a évincé Mario Götze (18 ans et 167 jours) du podium.