Florian Wirtz, le plus décisif devant Benzema et Musiala

10/01/2021 à 9h01 CEST

L’attaquant du Bayer Leverkusen Florian Wirtz est le joueur avec la meilleure moyenne de buts et de passes décisives par minute (37) dans les cinq grands championnats européens devant Karim Benzema (41) et Jamal Musiala (42). A 18 ans et à sa deuxième saison en équipe première, il totalise cinq buts et quatre passes décisives en six matchs -373 minutes- entre toutes compétitions.

L’allemand qui Il est devenu le troisième joueur le plus ancien à faire ses débuts avec le Maanchaft lors de la dernière pause de l’équipe nationale, est l’un des joueurs les plus décisifs du Bayer Leverkusen dans ce début de parcours. Avec Patrik Shick, l’une des sensations de l’Eurocup, il forme un couple de luxe qui a l’équipe Gerardo Seoane en deuxième position en Bundesliga..

3 – Trois des quatre joueurs ayant obtenu en moyenne les meilleures minutes par but / passes décisives dans les cinq grands championnats européens en 2021-22 jouent dans la @Bundesliga_EN : 🥇 – Florian Wirtz (toutes les 37 minutes) – Karim Benzema (41) – Jamal Musiala (42) 4⃣ – Erling Haaland (45) Talents. pic.twitter.com/KhTQGOd8Kg – OptaFranz (@OptaFranz) 29 septembre 2021

L’ancien joueur de Cologne mène un podium dans lequel ils apparaissent Karim Benzema, qui est le leader du Real Madrid de Carlo Ancelotti et a neuf buts et sept passes en 799 minutes, et Jamal Musiala, qui gagne la confiance de Julian Nagelsmann au Bayern et enregistre quatre buts et trois passes en 316 minutes. Juste derrière se trouve Erling Haaland, avec un but ou une passe décisive toutes les 45 minutes.

Le plus grand talent de Leverkusen, recherché par les plus grands

Florian Wirtz est le joueur le plus talentueux du Bayern Leverkusen à seulement 18 ans et sa valeur marchande s’élève actuellement à 45 millions d’euross. Le Teuton est un profil auquel les grands clubs se seraient déjà intéressés, notamment Liverpool, Bayern, Barcelone ou Real Madrid. Sa détermination et sa jeunesse le soutiennent l’un des plus grands projets du futur.

L’attaquant a un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et Bayer Leverkusen tient à construire une bonne équipe autour de lui. Cependant, le joueur lui-même a admis à plusieurs reprises que son rêve est de porter un blaugrana, comme indiqué dans la dernière interview pour Sport Bild : “Enfant, j’ai toujours voulu jouer pour Barcelone. Rien n’a changé, mais j’ai encore un long chemin à parcourir”.