Florida Georgia Line aide à collecter plus de 450 000 $ pour nourrir Nashville avec un spectacle-bénéfice étoilé

Florida Georgia Line a joué le spectacle inaugural au nouvel amphithéâtre FirstBank à Franklin, Tennessee, le mardi 3 août, en organisant Together: Feeding Nashville, un spectacle-bénéfice étoilé pour collecter des fonds pour Feeding Nashville. Le spectacle a collecté plus de 450 000 $ de fonds pour lutter contre l’insécurité alimentaire à Music City, amenant un certain nombre d’artistes sur scène pour jouer devant une foule à guichets fermés.

Feeding Nashville a été lancé en avril 2020 par Hayley Hubbard, épouse du membre de la Florida Georgia Line Tyler Hubbard, et Taylin Lewan, épouse du joueur des Titans du Tennessee Taylor Lewan. Depuis sa création, l’organisation a préparé et livré des repas à 70 858 personnes avec l’aide du chef principal Ryan Reisdorf, fondateur du restaurant à domicile Placemat. L’événement de mardi a été dirigé par Hayley, Tyler, Taylin et Taylor, le produit net des billets et d’autres revenus de l’événement et des dons contribuant au montant total collecté.

“Nous sommes toujours sur le nuage neuf et nous nous sentons submergés par tout l’amour que tout le monde a versé ENSEMBLE : ALIMENTER NASHVILLE. Tant de vies seront impactées par l’incroyable générosité de notre communauté et nous en sommes à jamais reconnaissants”, a déclaré Hayley dans un communiqué. . “Nous allons certainement revivre cette nuit spéciale pendant longtemps et imaginer la prochaine!” “Les mots ne peuvent décrire le soutien que nous avons ressenti de la part de toute notre communauté”, a ajouté Taylin. “Notre motivation et notre dévouement au service de Feeding Nashville sont plus forts que jamais!”

La soirée a commencé par une performance de Lily Rose, suivie d’un set de Florida Georgia Line avant d’être rejoint par Russell Dickerson, qui a chanté avec le duo sur leur collaboration “It’s About Time” avant quelques-unes de ses propres chansons. Thomas Rhett était le suivant, faisant sortir FGL et Chris Tomlin à la fin de son set pour leur récent team-up “Thank You Lord”, suivi d’une performance de “Drinkin’ Beer. Talkin’ God. Amen.,” par FGL et Chassez le riz. Maren Morris était la suivante, interprétant ses tubes “The Bones” et “My Church” avant de sortir son mari Ryan Hurd pour leur récent duo “Chasing After You”.

Le spectacle, détesté par Bussin’ With The Boys de Barstool Sports, s’est accompagné d’un autre set de Hubbard et Kelley, qui ont parcouru des tubes, y compris leur smash “Meant to Be” avant que Dickerson, Rice et Rose ne reviennent sur scène avec Nelly, Breland et Blanco Brown pour une interprétation vedette de “Cruise” de Florida Georgia Line. Après le spectacle, Hubbard et son coéquipier Brian Kelley ont partagé une série de photos de l’événement sur les réseaux sociaux, écrivant que monter sur scène avec leurs amis “et soutenir notre ville incroyable était un rêve devenu réalité. Nous vous aimons tous et sommes la musique live enflammée est de RETOUR !”