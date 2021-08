Florida Georgia Line annule toutes les dates de tournée d’automne en raison de problèmes de coronavirus

Le duo country superstar Florida Georgia Line a annulé sa tournée d’automne des amphithéâtres et des arènes, citant la crise COVID en cours comme raison.

Les remboursements sont automatiquement traités selon la méthode d’achat d’origine pour une sortie qui devait commencer à l’amphithéâtre Cellairis d’Atlanta le 24 septembre.

Florida Georgia Line devient la deuxième grande tête d’affiche de la musique country à annuler catégoriquement sa tournée d’automne cette semaine, après que Garth Brooks a annulé les dates restantes de sa tournée du stade.

“Il n’y a rien de mieux que de voir tous vos visages depuis la scène, de ressentir votre bonne énergie et de créer des souvenirs ensemble”, a déclaré Tyler Hubbard dans un communiqué. “Nous espérions pouvoir reprendre la route cet automne et nous sommes tellement déçus de devoir annuler cette tournée, mais nous savons au fond de nous que nous devons toujours nous assurer de protéger nos fans et notre équipe. C’est malheureux que nous devons annuler, mais nous espérons que vous comprendrez. Nous aimons nos fans et avons hâte d’être de retour le moment venu. “

Florida Georgia Line est devenu le deuxième grand groupe de musique country à annuler des concerts en raison de problèmes accrus de coronavirus. Garth Brooks a également annulé sa tournée. (Photo de Richard Gabriel Ford/.)

Brian Kelley du duo a également pesé: “Bien que nous ayons pu voir certains d’entre vous à des spectacles récemment, la sécurité continue de tout le monde nous a pesé. À nos fans, notre groupe, notre équipe et toutes les salles autour le pays, merci pour votre amour et votre soutien ! Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans vous, et nous espérons que nous pourrons tous faire notre part pour ramener bientôt la musique live.”

La tournée, avec Russell Dickerson, Lauren Alaina et Redferrin en ouverture, devait avoir lieu dans des lieux tels que le Forum et le Glen Helen Amphitheatre dans la région de LA et Jiffy Lube Live à Washington, DC, parmi les 29 dates prévues.

La sortie se serait terminée le 20 novembre au nouveau Climate Pledge Arena de Seattle.

Florida Georgia Line a un accord de tournée à long terme avec le promoteur Live Nation, qui a déclaré son intention d’exiger une preuve de vaccination ou un récent test négatif pour tous ses sites détenus et exploités aux États-Unis à partir de début octobre, et est encourager les lieux où il promeut des spectacles à faire de même. Climate Pledge Arena a une règle encore plus restrictive, exigeant une preuve de vaccination de tous les participants. La question de savoir si la grande majorité des fans de country acceptera les nouvelles règles reste une question ouverte, et une question qui n’aura pas de dates FGL ou Brooks comme terrain d’essai.

En tout cas, ce ne sont pas seulement les artistes country qui annulent des spectacles: Nine Inch Nails vient également d’annuler tous ses spectacles pour cet automne, tout comme Stevie Nicks plus tôt.