Florida Georgia Line et d’autres stars du pays pour nourrir l’avantage de Nashville

Florida Georgia Line sera rejointe par Thomas Rhett, Maren Morris, Lauren Alaina et d’autres stars country lors d’un spectacle en direct le mois prochain au nouvel amphithéâtre FirstBank à Thompson’s Station, Tennessee.

L’émission, le 3 août, soutient Feeding Nashville, l’association à but non lucratif lancée en 2020 par Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, sa femme Hayley, Taylor Lewan des Titans du Tennessee et sa femme Taylin. Ils animeront conjointement l’émission, qui mettra également en vedette les compatriotes Russell Dickerson et Lily Rose.

La collecte de fonds marquera le lancement en direct du lieu, qui suivra avec deux spectacles de Greta Van Fleet les 5 et 6 août, Compter les corbeaux (12), Dame A (27) et Harry Connick Jr. (29). Les réservations en septembre incluent les Jonas Brothers et Santana, avec Nathaniel Rateliff et les Night Sweats réservés pour le 1er octobre. L’amphithéâtre FirstBank est décrit comme «un amphithéâtre de classe mondiale niché dans un magnifique cadre boisé, en pierre naturelle et semblable à un parc. ”

Feeding Nashville propose des repas sains aux étudiants à risque, aux patients à faible revenu et aux sans-abri de Nashville, soutenant également un réseau de chefs locaux. Depuis son lancement en avril de l’année dernière, il a préparé et livré des repas à 70 858 personnes dans la région.

Lors d’un événement de lancement du concert le 1er juillet, Hayley Hubbard a déclaré : « Il y a un tel besoin dans notre communauté, qu’il y ait une pandémie ou une tornade, même sans ces choses, nous devons nourrir les gens et nous venons de réaliser que ce besoin dans notre propre arrière-cour. C’était tellement cool de voir la communauté se rassembler.

“Mon Dieu, je me pince pour le fait que cela va réellement arriver parce que cette vision d’avoir un concert ensemble – vivre ensemble – était juste un rêve l’année dernière, et donc je suis juste reconnaissant d’être ici.”

Lors du lancement, Wade Peery, Jeanie Rittenberry et Lenai Augustine de FirstBank ont ​​remis aux Hubbard et Lewan un chèque de 5 000 $ pour les efforts de Feeding Nashville.

