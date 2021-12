Florida Georgia Line honorée avec une exposition au Country Music Hall of Fame

Florida Georgia Line sera honorée par le Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville avec une nouvelle exposition sur leur musique et leur carrière en janvier. Florida Georgia Line: Mix It Up Strong ouvrira ses portes le vendredi 21 janvier et durera une année complète jusqu’au 1er janvier 2023.

Le PDG du musée, Kyle Young, note : «Ligne Floride Géorgie élargi le public de la musique country et créé certains des enregistrements les plus populaires de l’histoire du genre en embrassant des influences hip-hop et rock. En moins d’une décennie, Brian Kelley et Tyler Hubbard ont eu vingt-cinq singles qui ont atteint le statut d’or, de platine ou de multi-platine, avec deux de ces singles – « Cruise » et « Meant to Be » – atteignant le plateau d’élite des ventes de diamants. attestation.

« Très peu d’artistes dans tous les genres accomplissent cet exploit ne serait-ce qu’une fois », poursuit Young. “Le musée a hâte d’explorer la musique et la carrière distinctives du duo dans cette exposition spéciale.”

Mix It Up Strong racontera l’histoire de la rencontre entre Hubbard et Kelley à l’université, leur émergence en 2012 avec le smash certifié Diamond « Cruise » et le succès incroyable et ininterrompu du duo qui a suivi. L’exposition comprendra des instruments, des récompenses, des costumes de scène et d’écran et des artefacts personnels.

Les éléments qui seront présentés dans l’exposition comprennent :

Un serape que Kelley portait dans le clip de « HOLY » de Florida Georgia Line ;

Le saxophone Selmer Bundy II que Hubbard jouait enfant ;

la guitare Alvarez AD-60SC de Hubbard, qu’il a personnalisée et jouée au début de la carrière du duo ;

Un prix de certification de diamant de la Record Industry Association of America (RIAA) pour « Cruise » ;

Une note des camarades de classe et des professeurs de Hubbard lui souhaitant bonne chance dans sa carrière musicale à Nashville ;

Une casquette que Kelley portait lorsqu’il jouait dans l’équipe de baseball de son lycée, les Seabreeze Fighting Sandcrabs ;

La guitare acoustique Takamine GB7C Garth Brooks Signature de Kelley, que Kelley a utilisée lors de l’écriture de « Cruise » et d’autres tubes ;

Combinaisons de course et casques que Hubbard et Kelley portaient dans le clip de « May We All » en 2016 (feat. Tim McGraw) ;

Ensembles portés par le duo sur la pochette de leur album 2019 Can’t Say I Ain’t Country;

La première guitare de Hubbard, une guitare acoustique Sigma DM-3, qu’il a acquise en quatrième année

« Être choisi pour une exposition est l’honneur ultime en tant qu’artiste, et nous ne pourrons jamais remercier assez le Country Music Hall of Fame and Museum », déclare Hubbard. « J’ai hâte au jour de l’ouverture, où nous pourrons prendre du recul et profiter de cette bénédiction avec tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du processus. »

Kelley ajoute : « Nous sommes tous les deux des rêveurs et nous nous efforçons toujours d’aller plus loin. Que le Country Music Hall of Fame and Museum présente maintenant notre course folle est surréaliste et humiliant. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par cette exposition et de pouvoir revivre chaque étape de notre voyage. C’est parti pour les bons moments !

Le duo participera à une conversation et à une performance au Théâtre CMA du musée à 14 h le dimanche 6 février pour parler de leur carrière et des histoires qui se cachent derrière les éléments de Mix It Up Strong. Les billets seront disponibles sur CountryMusicHallofFame.org le vendredi (10 décembre).