Florida Paper blâme les pieds de Ron DeSantis pour le problème électoral causé par les démocrates – RedState

Les démocrates bousillent quelque chose, donc ce doit être la faute de Ron DeSantis.

Les médias ne manquent pas en Floride à l’égard du gouverneur Ron DeSantis, et les journaux du sud de la Floride sont particulièrement agressifs. Bien que peut-être moins enragé que le Miami Herald, sa publication sœur The Sun-Sentinel aboie fréquemment avec eux. Le dernier en date voit la rédaction recourir à l’indignation instinctive dans un éditorial, alors qu’il est évidemment loin du compte.

L’enjeu est une élection spéciale récemment organisée pour un siège au Congrès, et le résultat a été quelque peu controversé. Lors de l’une des élections les plus serrées de l’histoire de l’État, Sheila Cherfilus-McCormick a devancé l’ancien commissaire Dale Holness pour la nomination du 20e district du Congrès dans le comté de Broward. Bien que Holness soit lui-même un personnage controversé, ce qui est en cause, c’est le résultat très mince et la réalité de certains bulletins de vote en suspens qui ne sont pas livrés.

Cela pourrait être considéré comme un problème qui souligne les problèmes qui ont été mentionnés avec le vote par correspondance, quelque chose que les démocrates et la presse ont été avec enthousiasme en faveur de rendre permanent. McCormick a pris la nomination par seulement cinq voix. Ce qui est en cause, c’est qu’on a découvert que des centaines de bulletins de vote postaux n’avaient pas été livrés dans une installation postale régionale. Le comité de rédaction de Sun-Sentinel a écrit :

Ces 286 bulletins de vote ne sont pas parvenus au bureau des élections de Broward à 19 heures le jour du scrutin, le 2 novembre, comme l’exige la loi de l’État, même si chacun a été timbré au 1er novembre ou plus tôt. Parce que Holness a mené le champ des 11 candidats à Broward avec près de 30% des voix, il y a de fortes chances qu’il ait perdu un siège au Congrès non pas aux urnes, mais dans une arrière-salle d’un centre de tri du courrier à Opa-locka dans le nord-ouest Comté de Miami-Dade, et cela n’a aucun sens.

Les autorités des services postaux locaux ont fourni peu d’explications sur la façon dont cela s’est produit, et les responsables des élections à Broward ont déclaré qu’ils avaient été bloqués dans leur tentative de se rendre à l’emplacement postal et d’obtenir des réponses sur la manière dont cela s’était déroulé. Il y a beaucoup de questions à ce sujet auxquelles il faut répondre, mais dans son zèle à trouver un méchant, le comité de rédaction de Sun-Sentinel ne cherche pas localement – ​​ils rejettent le blâme à environ 450 miles de là, à Tallahassee. Le Sun-Sentinel continua :

Le responsable des élections de DeSantis, la secrétaire d’État Laurel Lee, devrait exiger un rapport complet sur les bulletins de vote perdus du service postal, mais la plupart du temps, tout ce que nous entendons à ce sujet de la part de Tallahassee est le silence. C’est parce que les républicains ne veulent pas vraiment que chaque vote compte.

Ce commentaire suscite de nombreuses réactions ; rires, confusion, roulement des yeux, et plus encore. Les rédacteurs en chef recourent au vieux trope des républicains voulant restreindre les droits de vote, un cliché fatigué qui est souvent prononcé tout en insistant sur le fait que l’intégrité des électeurs est toujours de la plus haute qualité. Ajoutez à cela la bile perpétuelle dans la gorge des journalistes que DeSantis inspire, et le désir de lui en vouloir est presque automatique.

Le problème : les faits. Cette élection était entre les candidats démocrates. Le superviseur des élections du comté de Broward est un démocrate. Suggérer que DeSantis a un intérêt direct dans cette élection particulière est risible, et se concentrer sur lui plutôt que sur les responsables locaux qui ont organisé l’élection est un pur déni, et essayer de jeter le blâme sur la capitale au lieu du service postal est le nadir du ridicule.

C’est l’état de certains médias locaux. Chaque fois qu’un problème peut être détecté, leur démon préféré de DeSantis n’est qu’un mouvement par défaut. L’embarras ici est que cela ne peut pas être fait passer pour un journaliste partial; cet éditorial émane du directoire du journal, et révèle ainsi le parti pris de cet organe d’information local. Il révèle également une autre entrée sur la liste croissante des succès médiatiques sur DeSantis qui n’ont pas réussi à atterrir.