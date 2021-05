Florida Rising Star Hotboii recrute Future pour une nouvelle chanson, “ Nobody Special ”

Hotboii, la star du rap floridien en plein essor, s’est associée à la légende d’Atlanta Future pour une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, «Nobody Special». Le morceau n’est que le deuxième nouveau single de Hotboii depuis son projet 2020 acclamé par la critique et le commerce, Double O Baby, et il arrive alors que le MC se prépare pour sa performance très attendue à Rolling Loud Miami 2021. La vidéo a été créée exclusivement sur Complex.

«Nobody Special» trouve Hotboii bar-pour-bar avec l’un des grands stylistes du rap sans sourciller. Ses sorties de 2020 – qui incluaient également Kut da Fan On – annonçaient l’arrivée de Hotboii parmi l’élite du rap, et «Nobody Special» solidifie cette notion. Son flux mélodiquement teinté flotte sur le rythme alors qu’il crache des barres sur la confiance et la loyauté: “Si vous ne représentez rien, vous tombez pour n’importe quoi / J’ai presque dit que je l’aimais, je lui ai dit n’importe quoi.”

La vidéo de la chanson, réalisée par Jon J.Visuals, trouve Hotboii arborant ses dreads et chaînes verticales caractéristiques, se sentant clairement et avec raison. “Nobody Special” sera forcément l’une des chansons de l’été, en particulier avec le couplet magnétique et l’apparence charismatique de Future dans la vidéo.

Avec des cosigns de poids lourds majeurs du hip hop pour la vulnérabilité qu’il exprime tout au long de sa musique, Hotboii a officiellement gagné sa place en tant que «Florida’s Next Up» comme doublé par Complex. Poussé par une envie irrésistible de s’imposer comme un poids lourd de l’industrie durable, Hotboii continue de faire ses preuves comme l’un des meilleurs artistes à regarder en 2021 et au-delà.

«Nobody Special» fait suite à une course indéniable pour Hotboii. Après la sortie de ses deux célèbres projets de l’année dernière, Kut da Fan On et Double O Baby, Hotboii a partagé le hors concours «F__k Shit» en février. En cours de route, le jeune MC a accumulé les éloges de magasins de dégustation comme Complex, qui a écrit: «Hotboii peut tout faire.» Avec cette année qui s’annonce encore plus forte que son 2020 – alors qu’il se prépare pour Rolling LOud Miami, du 23 au 25 juillet, et envoie des chansons comme «Nobody Special» dans le monde – on dirait que nous nous dirigeons vers un été Hotboii .

Achetez ou diffusez “Nobody Special” de Hotboii et Future.

‘target =’ _ blank ‘class =’ ​​linkfire-button listen-buy-button listen-buy-button-over linkfire-icon-arrow-right ‘rel =’ noopener ‘> ECOUTER / ACHETER