Florida Texas Gain House Seats ⋆ .

Les gens apprécient South Beach pendant les vacances de printemps à Miami, en Floride, le 25 mars 2021 (Crédit: Yana Paskova / .)

La Floride et le Texas ont gagné des sièges à la Chambre tandis que la Californie et New York ont ​​perdu un siège chacun en raison des changements de population, selon les résultats du recensement de 2020 annoncés lundi.

Le Texas a gagné deux sièges à la Chambre dans la répartition du recensement pour un nouveau total de 38 districts du Congrès, tandis que la Floride a gagné un siège à la Chambre, portant son nombre total de districts à 28. La Californie a perdu un siège à la Chambre et diminuera à 52 districts du Congrès, tandis que New York a également perdu un siège à la Chambre et aura désormais 26 districts du Congrès.

Un responsable du recensement a noté que si New York avait compté 89 personnes supplémentaires, l’État n’aurait pas perdu un siège à la Chambre.

Les données préliminaires publiées par le US Census Bureau en décembre ont montré qu’environ 126000 personnes ont quitté l’État entre juillet 2019 et juillet 2020. New York a perdu environ 1,4 million d’habitants au profit d’autres États de 2010 à 2019, selon un rapport de l’Empire Center publié dans Janvier 2020, avant l’arrivée de la pandémie de coronavirus aux États-Unis

La population californienne a cessé de croître plusieurs années avant la pandémie de coronavirus et, en 2020, l’État a perdu plus de résidents à l’émigration qu’il n’en gagnait. Les résidents ont émigré au Texas ainsi que dans les États voisins tels que l’Arizona, le Nevada et l’Oregon.

La Californie a perdu 170000 habitants au profit d’autres États en 2019, et le Texas était la première destination pour ceux qui sont partis.

L’émigration californienne est principalement motivée par les résidents qui gagnent moins de 100 000 dollars par an ainsi que par les personnes sans diplôme universitaire, selon les données de recensement analysées par le Washington Post.

Pendant ce temps, le Texas a gagné des sièges grâce à la croissance naturelle de la population et à l’immigration. La Floride a connu des tendances similaires en 2020, avec des résidents qui ont emménagé pendant la pandémie. Les deux États ont résisté à l’imposition de fermetures radicales d’écoles et d’entreprises, et la plupart des écoles de Floride sont ouvertes à l’apprentissage en personne depuis septembre.

Certaines régions du Texas étaient déjà en croissance démographique avant la pandémie. La ville d’Austin a augmenté de 30% de 2010 à 2019, ce qui en fait la région métropolitaine à la croissance la plus rapide du pays.

Pendant la pandémie de coronavirus, Austin est devenue une destination pour les travailleurs de la technologie quittant la région de la baie de San Francisco. Le directeur de Tesla, Elon Musk, construit une usine à la périphérie de la ville, et bien qu’il n’ait pas révélé où il vit au Texas, Musk a déménagé le siège de sa fondation personnelle au centre-ville d’Austin.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.