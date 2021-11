Floride: pas de verrouillage, pas de mandat de masque et le nombre de cas COVID le plus bas du pays

de Les humains sont libres :

La Floride surpasse désormais tous les États des États-Unis contigus en termes de nouveaux cas de COVID-19 par habitant. Et ils ont tout fait sans système Vax Pass, fermetures d’entreprises généralisées, mandats de masque et/ou verrouillages draconiens.

par Jordan Schachtel

Voici les détails :

Eh bien, c’est officiel, la Floride a actuellement le PLUS BAS cas de COVID par habitant parmi les 48 États contigus. Dans l’attente du prochain lot de couverture médiatique de DeSantis qui arrivera certainement bientôt…https://t.co/xBFQSLJKdz pic.twitter.com/ZzrIDDU6ct – Steve Krakauer (@SteveKrak) 18 octobre 2021

En dehors d’Hawaï et de certains territoires périphériques des États-Unis, La Floride a le taux de cas de COVID le plus bas en Amérique.

Et tout s’est passé sous la direction d’un homme que les médias d’entreprise et la classe dirigeante ont pris pour étiqueter «DeathSantis» pour son refus de mettre en œuvre des politiques COVID draconiennes, telles que les masques obligatoires, les mandats d’injection pharmaceutique, les fermetures d’entreprises, etc.

Un être humain décent comprendrait ces données comme un motif de célébration, en particulier pour tous les journalistes de la presse d’entreprise et les experts qui ont exprimé leur « profonde inquiétude » pour la Floride lorsque son nombre de COVID a augmenté plus tôt cette année en tandem avec sa saison respiratoire annuelle. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, j’ai du mal à trouver ces journalistes autrefois « très préoccupés » nous mettant à jour sur le statut de la Floride.

Je n’ai rien trouvé du Miami Herald. Rien de l’Orlando Sentinel. Rien du Palm Beach Post. Rien du Tampa Bay Times. Pour une raison quelconque, ils ne semblent vouloir signaler les chiffres du COVID que pendant la saison respiratoire de la Floride, et ils semblent toujours oublier de signaler les données lorsqu’elles soutiennent les politiques du gouverneur. C’est presque comme s’il y avait une arrière-pensée, ou un agenda en jeu, ou quelque chose du genre !

Les mêmes personnes qui vous ont menti à propos du « vermifuge pour chevaux » ont également prétendu tout l’été que la Floride avait une vague de COVID à cause de Ron DeSantis, ce qui est étrange car maintenant la Floride a le * taux de cas le plus bas * dans les 48 inférieurs. Presque comme les saisons jouent un grand rôle. pic.twitter.com/79X0Vi7OwK – Buck Sexton (@BuckSexton) 18 octobre 2021

Loin de rendre compte de la baisse des cas alors que la Floride reste ouverte et libre, la presse d’entreprise de l’État s’est maintenant tournée vers les théories du complot de Blue Anon sur DeSantis et son personnel. Ils prétendent, sans preuve, qu’il existe un complot massif pour manipuler les données. D’autres ont décidé d’offrir leur soutien aux candidats désespérés au poste de gouverneur qui tenteront de renverser DeSantis en 2022.

