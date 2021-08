Floride TikTok Star Timbo le Redneck décédé à 18 ans après un accident de camion

Timothy Hall, une star de TikTok de 18 ans connue sous le nom de Timbo le Redneck, est décédé le 31 juillet, a annoncé sa mère dans une vidéo partagée sur son compte. Hall a eu un “grave accident” la veille de la publication de la vidéo par sa mère Tessie, a-t-elle révélé, notant qu’il “n’a pas réussi”. Le futur beau-frère de Hall, Tony, a déclaré que Hall avait tenté un tour avec son camion, mais qu’il s’était renversé et que le véhicule avait atterri sur lui.

Hall a amassé plus de 229 000 abonnés sur TikTok, avec plus de 2,6 millions de likes. Il était connu pour son soutien au président Donald Trump et pour son mode de vie en Floride, note Insider. Il a également publié des vidéos TikTok montrant le drapeau confédéré chez lui. Selon sa nécrologie, Hall est né à Tifton, en Géorgie, mais a passé la majeure partie de sa vie dans le comté de Hamilton, en Floride. Ses funérailles ont eu lieu vendredi. Il laisse dans le deuil sa mère Tessie, son beau-père Timothy Scott Hall, sa grand-mère, son frère, ses trois sœurs et sa demi-sœur.

“Mon fils a eu un grave accident hier et n’a pas survécu”, a déclaré Tessie dans une vidéo TikTok qu’elle a partagée dimanche sur le compte TikTok de Hall. “Il aimait TikTok et croyait en tous les fans et tous ceux qui le soutenaient. Cela signifiait beaucoup pour lui.” Sa vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Elle a également modifié la biographie de Hall, demandant à ses fans de l’aider à couvrir les frais funéraires.

Tony, qui est apparu dans certaines des vidéos de Hall et est fiancé à l’une des sœurs de Hall, a également publié une vidéo de neuf minutes sur la mort de Hall sur YouTube dimanche. Dans le clip, Tony a déclaré que le camion de Hall s’était renversé alors qu’il tentait des “beignets” dans la cour avant de la maison d’un ami. Sa petite amie, Kori Williams, était également dans le camion. Hall “s’est envolé” par la fenêtre du côté conducteur et le camion a atterri sur son corps, a expliqué Tony. “C’était un garçon d’une petite ville de Jennings, en Floride… c’était une personne spéciale”, a-t-il déclaré. Le service de police de Jennings n’a pas commenté l’accident.

Dans une interview avec Insider, Williams a qualifié Hall de “protecteur”. Hall “était très plein de vie et a toujours voulu apporter du bonheur à tous ceux qu’il rencontrait”, a ajouté Williams. “Il se souvenait toujours des blagues à raconter aux gens plus tard, il était toujours la lumière de la pièce.”

Selon sa nécrologie, Hall “espérait avoir des enfants extraordinaires et être marié à la fille de ses rêves”. Sa famille a ajouté: “Timothy était un grand fils, un frère et un ami et il nous manquera profondément mais ne sera jamais oublié par quiconque le connaissait. C’était un gentil géant et s’efforçait d’être le pacificateur dans une foule et donc à sa famille , amis et adeptes de Tik Tok, Timbo dirait… La paix, jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau.”